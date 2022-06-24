Çağla Şıkel paylaştı, sosyal medya sallandı

"BÖYLE BİR ŞEY OLSA DEĞERLENDİRİRDİM"

Şıkel, yıllar önce rol aldığı 'Cennet Mahallesi' dizisi nedeniyle Victoria's Secret defilesinde yer alamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığıyla ilgili de açıklama yapmıştı.

Manken, "Bana böyle bir teklif gelmedi, Cennet Mahallesi hayatımda özel ve önemli bir yerde. Aynı anda böyle bir teklif gelseydi; Türker ağabeye gidip, 'Beni azad eder misin? Bir iki podyuma çıkıp yürüyüp geleceğim" derdim, herhalde değerlendirirdim. Her şeyin bir dönemi vardır, o dönem olsaydı olurdu. Bunun için bir girişimim olmadı. Ben Türkiye'de o ayarda yapılan en iyi defilelere çıkmış, yürümüş iyi bir modelim. Aklımda kalan içimde ukde kalan bir şey yok" demişti.