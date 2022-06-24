Çağla Şıkel paylaştı, sosyal medya sallandı

Mankenliğin yanı sıra sunuculuk kariyerine devam eden, Çağla Şıkel, 2008-2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalmış ve bu evliliğinden Kuzey (12) ve Uzay (10) adında iki erkek çocuğu dünyaya getirmişti.
Podyumların ve ekranların aranan isimlerinden olan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü ismin o paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı.
Mankenliğin yanı sıra sunuculuk kariyerine devam eden, Çağla Şıkel, 2008-2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalmış ve bu evliliğinden Kuzey (12) ve Uzay (10) adında iki erkek çocuğu dünyaya getirmişti.
Güzel model, geçtiğimiz ay katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Fit görüntüsünün yanı sıra aşk konusunda da konuşan Şıkel, hayatında birinin olmamasının boşluk yaratmadığını ve ve önceliğinin çocukları olduğunu anlatmıştı.
"ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Şıkel, "Aşka hazır olmak ya olmamak diye bir şey yok ama benim önceliğim ailem, sonra işim. Bu araya sıkışabilecek birileri olduğu zaman kendine yer edecektir. 'Böyle bir boşluk var, gelsin oraya puzzle gibi oraya otursun, vay orası boş' falan öyle bir şey yok. Öncelik çocuklarım ve onların mutluluğu" şeklinde konuşmuştu.
Yakın süreçte adı Kaan Yıldırım ve Deniz Şahin ile aşk iddialarına karışan ünlü isim, hayatında kimsenin olmadığını ve yalnızlık çekmediğin de sözlerine eklemiş ve özel hayatıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yalnız olduğumu hissedebileceğim bir hayatım yok. Yalnızım, bir birlikteliğim yok ama bundan sıkılacağım bir hayatım yok. Hem çok yoğun iş hayatım, hem çocuklarımla çok fazla yoğunum. Böyle bir boşluk yaratmak, böyle birini hayatıma alma konusunda boşluk yok. Olursa da neden olmasın?"
"BÖYLE BİR ŞEY OLSA DEĞERLENDİRİRDİM"
Şıkel, yıllar önce rol aldığı 'Cennet Mahallesi' dizisi nedeniyle Victoria's Secret defilesinde yer alamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığıyla ilgili de açıklama yapmıştı.
Manken, "Bana böyle bir teklif gelmedi, Cennet Mahallesi hayatımda özel ve önemli bir yerde. Aynı anda böyle bir teklif gelseydi; Türker ağabeye gidip, 'Beni azad eder misin? Bir iki podyuma çıkıp yürüyüp geleceğim" derdim, herhalde değerlendirirdim. Her şeyin bir dönemi vardır, o dönem olsaydı olurdu. Bunun için bir girişimim olmadı. Ben Türkiye'de o ayarda yapılan en iyi defilelere çıkmış, yürümüş iyi bir modelim. Aklımda kalan içimde ukde kalan bir şey yok" demişti.
"BEN DE BAKLAVA YİYORUM"
43 yaşındaki Çağla Şıkel, tüm bunlarına ardından 4.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını yayınladı. Aynadan çektiği fotoğrafa "Tatile son 1" notunu yazan modelin fit vücudu ve karın kasları, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.
50 binden fazla beğeni alan ünlü ismin gönderisine, "5 dk önce verdiğim hamburger siparişim üzerine bu görsel", "Ama bu haksızlık, çok güzelsin", "İște ben de baklava falan yiyorum, dondurma ve kola eşliğinde" ve "Bu kadar da olmaz ki ya, çok kıskanıyorum" gibi yüzlerce yorum yapıldı.