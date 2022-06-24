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Haberler Magazin Merve Boluğur'un evlilik ile ilgili açıklamaları dikkat çekti

Merve Boluğur'un evlilik ile ilgili açıklamaları dikkat çekti

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla olay yaratan ve şimdilerde ekranlardan uzak kalıp, şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, son olarak evlilik ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

24.06.2022, 11:45 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022, 11:46

2015'te nikah masasına oturduğu Murat Dalkılıç'tan 2017'de boşanan Merve Boluğur, "Anneme (Nehra Boluğur) kalsa beni hemen evlendirir."

Merve Boluğur’un evlilik ile ilgili açıklamaları dikkat çekti

"Çünkü torun istiyor. Ama ben, baba olacak bir erkek bilmiyorum" dedi.

Merve Boluğur’un evlilik ile ilgili açıklamaları dikkat çekti

Sonra ekledi: "Evleneceğim kişinin erkeksi yönü kuvvetli olsun."

Merve Boluğur’un evlilik ile ilgili açıklamaları dikkat çekti

"Sahiplensin. Çocuk yetiştirme konusunda da bilinçli olsun."

Merve Boluğur’un evlilik ile ilgili açıklamaları dikkat çekti

Öte yandan Merve Boluğur, "Ben de mükemmel değilim" diye ekledi.

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