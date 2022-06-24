Haberler Magazin Merve Boluğur'un evlilik ile ilgili açıklamaları dikkat çekti

Merve Boluğur'un evlilik ile ilgili açıklamaları dikkat çekti

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla olay yaratan ve şimdilerde ekranlardan uzak kalıp, şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, son olarak evlilik ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.