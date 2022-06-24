Merve Boluğur’un evlilik ile ilgili açıklamaları dikkat çekti

2015'te nikah masasına oturduğu Murat Dalkılıç'tan 2017'de boşanan Merve Boluğur, "Anneme (Nehra Boluğur) kalsa beni hemen evlendirir."
Açıklamaları ve paylaşımlarıyla olay yaratan ve şimdilerde ekranlardan uzak kalıp, şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, son olarak evlilik ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.
2015'te nikah masasına oturduğu Murat Dalkılıç'tan 2017'de boşanan Merve Boluğur, "Anneme (Nehra Boluğur) kalsa beni hemen evlendirir."
"Çünkü torun istiyor. Ama ben, baba olacak bir erkek bilmiyorum" dedi.
Sonra ekledi: "Evleneceğim kişinin erkeksi yönü kuvvetli olsun."
"Sahiplensin. Çocuk yetiştirme konusunda da bilinçli olsun."
Öte yandan Merve Boluğur, "Ben de mükemmel değilim" diye ekledi.