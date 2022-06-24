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Ünlü oyuncu Sharon Stone'dan dikkat çeken itiraf!

'Temel İçgüdü'(Basic Instinct) filmiyle adını duyuran 64 yaşındaki ABD'li oyuncu Sharon Stone, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte Sharon Stone'un çok konuşulan itirafı...

24.06.2022, 17:06 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022, 17:07

Hollywood yıldızı Sharon Stone, CBC Radio'da yayımlanan "Q with Tom Power" isimli programa katılarak, anılarını kaleme aldığı "The Beauty of Living Twice" kitabını tanıttı.

Ünlü oyuncu Sharon Stone’dan dikkat çeken itiraf!

Hakkında bilinmeyenleri de anlatan Stone, "Temel İçgüdü" (Basic Instinct) filminin kendisini bir gecede yıldız yaptığını ancak canlandırdığı rolden çok az para kazandığını söyledi.

Ünlü oyuncu Sharon Stone’dan dikkat çeken itiraf!

Ünlü isim, 'Temel İçgüdü' vizyona girdiğinde hayatının nasıl değiştiğini ise "Günlerden cumadır ve her zamanki sizsinizdir... Ancak salı geldiğinde The Beatles'a dönüşmüşsünüzdür.

Ünlü oyuncu Sharon Stone’dan dikkat çeken itiraf!

Bir sürü kişi arabanıza çıkmaya başlar. Sokakta yürümeye çalıştığınızda aniden alışveriş yapan 30 kişi size doğru koşar ve yakalamaya çalışır" sözleriyle anlattı.

Ünlü oyuncu Sharon Stone’dan dikkat çeken itiraf!

Sharon Stone, People Dergisi'nin dansçı Peta Murgatroyd ile alakalı röportajı hakkında yorumda bulundu.

Ünlü oyuncu Sharon Stone’dan dikkat çeken itiraf!

Ukrayna asıllı Maksim Chmerkovskiy ile evli olan Murgatroyd, düşük yaptığını ve o zor anlarda eşinin yanında olamadığı, Kiev'de bulunduğu için ne kadar büyük bir üzüntü duyduğunu itiraf etmişti.

Ünlü oyuncu Sharon Stone’dan dikkat çeken itiraf!

Bunun üzerine kadınlara uygulanan haksızlığa dikkat çeken Stone, hayatı boyunca dokuz kez düşük yaptığını da açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Sharon Stone, "Biz kadınların bu tür yas süreçlerini ve kayıpları konuşacağımız bir ortam yok. Ben dokuz çocuğumu düşük ile kaybettim" şeklinde konuştu.

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