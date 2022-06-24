Ünlü oyuncu Sharon Stone’dan dikkat çeken itiraf!

Bunun üzerine kadınlara uygulanan haksızlığa dikkat çeken Stone, hayatı boyunca dokuz kez düşük yaptığını da açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Sharon Stone, "Biz kadınların bu tür yas süreçlerini ve kayıpları konuşacağımız bir ortam yok. Ben dokuz çocuğumu düşük ile kaybettim" şeklinde konuştu.