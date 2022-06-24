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Haberler Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ön balayına çıktı

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ön balayına çıktı

Ünlü oyuncular Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay uzun bir süredir aşk yaşıyor. İkili geçtiğimiz aylarda evliliğe ilk adımı atmış ve aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı. Şimdilerde düğün için hazırlık içersinden olan ünlü çift, ön balayına çıktı.

24.06.2022, 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022, 09:45

Şubat ayında nişanlanan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğün hazırlığı yapıyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ön balayına çıktı

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy pandemide başlayan aşklarını nikah masasına taşımak için gün sayıyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ön balayına çıktı

Şubatta ilk adımı atıp nişanlanan çift, eylülde evlenecek. Berk ile Yıldız ön balayına çıktı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ön balayına çıktı

Maldiv adalarında tatil yapıyorlar. İstanbul'a döndükten sonra da düğün hazırlığına devam edecekler.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ön balayına çıktı

Berk Oktay, geçen günlerde yaptığı açıklamada, hazırlıklara başladıklarını söyleyerek, düğünü eylül ayında yapmayı planladıklarını açıklamıştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ön balayına çıktı

Düğünü Çeşme'de ya da İstanbul'da yapacaklarını söyleyen Oktay, "Salon düğünü olmayacak. Eylül ayında kır düğünü düşünüyoruz.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ön balayına çıktı

Ancak yer belli değil. Çeşme ya da İstanbul olacak. Sanırım büyük ihtimalle İstanbul olacak" dedi.

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