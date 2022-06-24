Haberler Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ön balayına çıktı

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ön balayına çıktı

Ünlü oyuncular Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay uzun bir süredir aşk yaşıyor. İkili geçtiğimiz aylarda evliliğe ilk adımı atmış ve aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı. Şimdilerde düğün için hazırlık içersinden olan ünlü çift, ön balayına çıktı.