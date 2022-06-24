Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ön balayına çıktı

Şubat ayında nişanlanan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğün hazırlığı yapıyor.
Ünlü oyuncular Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay uzun bir süredir aşk yaşıyor. İkili geçtiğimiz aylarda evliliğe ilk adımı atmış ve aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı. Şimdilerde düğün için hazırlık içersinden olan ünlü çift, ön balayına çıktı.
Şubat ayında nişanlanan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğün hazırlığı yapıyor.
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy pandemide başlayan aşklarını nikah masasına taşımak için gün sayıyor.
Şubatta ilk adımı atıp nişanlanan çift, eylülde evlenecek. Berk ile Yıldız ön balayına çıktı.
Maldiv adalarında tatil yapıyorlar. İstanbul'a döndükten sonra da düğün hazırlığına devam edecekler.
Berk Oktay, geçen günlerde yaptığı açıklamada, hazırlıklara başladıklarını söyleyerek, düğünü eylül ayında yapmayı planladıklarını açıklamıştı.
Düğünü Çeşme'de ya da İstanbul'da yapacaklarını söyleyen Oktay, "Salon düğünü olmayacak. Eylül ayında kır düğünü düşünüyoruz.
Ancak yer belli değil. Çeşme ya da İstanbul olacak. Sanırım büyük ihtimalle İstanbul olacak" dedi.