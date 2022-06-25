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Haberler Magazin Filiz Akın paylaşımıyla sevenlerini korkuttu

Filiz Akın paylaşımıyla sevenlerini korkuttu

Usta sanatçı Filiz Akın, oyuncu oğlu İlker İnanoğlu ile sağlık sorunları sebebiyle yaşadığı Bodrum'daki evinde buluştu. Anne-oğul o anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Filiz Akın'ın çekilen videoda sesinin çıkmaması, sevenlerini korkuttu.

25.06.2022, 16:20 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022, 16:21

Filiz Akın ile İlker İnanoğlu aylar sonra bir araya geldiler. Arka Sokaklar dizisinde Engin Komiser rolünü oynayan İlker İnanoğlu, İstanbul'daki çekimler sebebi ile annesi Filiz Akın'ın yanına gidemiyordu.

Filiz Akın paylaşımıyla sevenlerini korkuttu

Sağlık sorunları sebebi ile Bodrum'da yaşayan usta sanatçı, oğluyla buluşma anlarını sosyal medyada paylaştı.

Filiz Akın paylaşımıyla sevenlerini korkuttu

Filiz Akın paylaşımına; "Oğul arka sokaklar dizisinde çalıştığı; anne sağlık problemlerinden Bodrum 'da olduğu için, çok özlem içeren ana oğul buluşması"

Filiz Akın paylaşımıyla sevenlerini korkuttu

(Sesim çıkıyor tabii ki ama ses tonum iyi değil sadece bir yanlış anlaşılma olmasın) notunu düştü.

Filiz Akın paylaşımıyla sevenlerini korkuttu

Takipçilerinden Filiz Akın'a 'geçmiş olsun' mesajı yağdı.

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