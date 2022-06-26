Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu

Ebru Şahin-Cedi Osman çifti, önceki akşam Cihangir'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Şahin, "Düğüne çok kısa bir zaman kaldı. Neler hissediyorsunuz?" sorusuna, "Her şey güzel gidiyor. Ufak tefek eksiklikler kaldı. Heyecanlıyız. Setten fırsat buldukça gelinlik provalarına gittim. Ruhuma yakışır bir şeyler baktım" diye yanıt verdi. Nikah ile ilgili detay vermekten kaçınan Şahin, "Detayları zaten öğrenirsiniz yakında. Nikah şahitlerini de" dedi.