Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu

İlişkileri 2020 yazında İzmir'de başlayan Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Cihangir'de görüntülenen çift düğün detayları ile ilgili soruları yanıtladı.
Atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisinin sevilen yıldızı Ebru Şahin'in uzun süredir birlikye olduğu Cedi Osman ile düğünlerine sayılı gün kaldı. Düğün hazırlıkları devam eden çift geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi.Ünlü basketbolcu Cedi Osman ise NBA yıldızlarının da düğünde olacağının sinyalini verdi.
İlişkileri 2020 yazında İzmir'de başlayan Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Cihangir'de görüntülenen çift düğün detayları ile ilgili soruları yanıtladı.
Ebru Şahin-Cedi Osman çifti, önceki akşam Cihangir'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Şahin, "Düğüne çok kısa bir zaman kaldı. Neler hissediyorsunuz?" sorusuna, "Her şey güzel gidiyor. Ufak tefek eksiklikler kaldı. Heyecanlıyız. Setten fırsat buldukça gelinlik provalarına gittim. Ruhuma yakışır bir şeyler baktım" diye yanıt verdi. Nikah ile ilgili detay vermekten kaçınan Şahin, "Detayları zaten öğrenirsiniz yakında. Nikah şahitlerini de" dedi.
Ünlü basketbolcu Cedi Osman, muhabirlerin "NBA starlarını düğününüzde halay çekerken görebilecek miyiz?" sorusu üzerine "Vallahi artık orasına bakacağız. Bilmiyorum artık oynayan oynar ama çok keyifli olacağından hiç şüpheniz olmasın" diye yanıtladı. Röportaj bittikten sonra Cihangir sokaklarında el ele gezen çiftin etrafını, bir anda hayranları kesti. İkili, fotoğraf çektirmek isteyenler ile tek tek poz verdi.
Aşkları İzmir Alaçatı'da başlayan çift, Kapadokya'da en mutlu anlarını ölümsüzleştirerek takipçileriyle paylaşmıştı. Ebru Şahin, kendisine evlenme teklifi eden sevgilisi Cedi Osman'a "Evet" yanıtını vermişti.
'Destan' dizisinde 'Akkız' rolüne hayat veren oyuncu Ebru Şahin ile NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz'da Makedonya'da hayatını birleştirecek.Ebru Şahin ve Cedi Osman, 7 Temmuz'da ise aşklarının başladığı Çeşme'deki Fly-Inn Beach'te düğün yapacak. (TV100)