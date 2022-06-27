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Haberler Magazin Anne olmaya gün sayan Gupse Özay'dan karnı burnunda poz!

Anne olmaya gün sayan Gupse Özay'dan karnı burnunda poz!

Altı yıllık birlikteliklerini 2020 yılında resmiyete döken oyuncu ve yönetmen Gupse Özay ile oyuncu Barış Arduç, şimdilerde ilk çocuklarına kucaklarına almak için gün sayıyor. Bir süredir gözlerden uzak olan Gupse Özay, arkadaşlarıyla objektif karşısına geçti. Özay'ın karnının belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

27.06.2022, 10:31 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022, 10:32

2014 yılında birlikte başrolü paylaşan Gupse Özay ile Barış Arduç, çekimler sırasında tanışıp arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştürdü.

Anne olmaya gün sayan Gupse Özay’dan karnı burnunda poz!

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve birliktelikleri hakkındaki soruları genellikle cevapsız bırakan ikili, ayrılık iddialarıyla sık sık gündeme geldi.

Anne olmaya gün sayan Gupse Özay’dan karnı burnunda poz!

Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıl süren büyük aşklarını 2020 yılında pandemi sebebiyle sakin bir evlilikle taçlandırdı.

Anne olmaya gün sayan Gupse Özay’dan karnı burnunda poz!

Yedi aylık hamile olan oyuncu, son paylaşımıyla da bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı.

Anne olmaya gün sayan Gupse Özay’dan karnı burnunda poz!

Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu "'Yoksun da yoksun' deyip duruyorsunuz.

Anne olmaya gün sayan Gupse Özay’dan karnı burnunda poz!

İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" demişti.

Anne olmaya gün sayan Gupse Özay’dan karnı burnunda poz!

İlk bebeğine hamile olan Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu da ortaya çıktı.

Anne olmaya gün sayan Gupse Özay’dan karnı burnunda poz!

İşte Gupse Özay'ın o pozu...

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