Anne olmaya gün sayan Gupse Özay’dan karnı burnunda poz!

2014 yılında birlikte başrolü paylaşan Gupse Özay ile Barış Arduç, çekimler sırasında tanışıp arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştürdü.
Altı yıllık birlikteliklerini 2020 yılında resmiyete döken oyuncu ve yönetmen Gupse Özay ile oyuncu Barış Arduç, şimdilerde ilk çocuklarına kucaklarına almak için gün sayıyor. Bir süredir gözlerden uzak olan Gupse Özay, arkadaşlarıyla objektif karşısına geçti. Özay'ın karnının belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.
2014 yılında birlikte başrolü paylaşan Gupse Özay ile Barış Arduç, çekimler sırasında tanışıp arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştürdü.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve birliktelikleri hakkındaki soruları genellikle cevapsız bırakan ikili, ayrılık iddialarıyla sık sık gündeme geldi.
Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıl süren büyük aşklarını 2020 yılında pandemi sebebiyle sakin bir evlilikle taçlandırdı.
Yedi aylık hamile olan oyuncu, son paylaşımıyla da bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı.
Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu "'Yoksun da yoksun' deyip duruyorsunuz.
İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" demişti.
İlk bebeğine hamile olan Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu da ortaya çıktı.
İşte Gupse Özay'ın o pozu...