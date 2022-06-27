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Haberler Magazin Eda Ece imajını değiştirdi

Eda Ece imajını değiştirdi

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından oldukça söz ettiren ünlü oyuncu Eda Ece, Instagram hesabından yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

27.06.2022, 14:30 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022, 14:31

Ünlü oyuncu Eda Ece, son dönemde başarılı oyunculuğu ile gündemde. Rol aldığı dizideki karakteriyle adeta bütünleşen oyuncu, her adımıyla dikkat çekiyor.

Eda Ece imajını değiştirdi

Yer aldığı dizinin sezon finaline girmesiyle birlikte Eda Ece, tatile çıktı. Yorgunluğunu atan Ece, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

Eda Ece imajını değiştirdi

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile olan ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Eda Ece, 6,4 milyon takipçili olan Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile gündeme geldi.

Eda Ece imajını değiştirdi

Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Ece, imaj değişikliğine gitti.

Eda Ece imajını değiştirdi

Sarı saçlarından vazgeçen Ece, paylaşımında "İmaj değişikliğine gittim çok sıkılmıştım.

Eda Ece imajını değiştirdi

Kendi rengine döndürdük, sarı ışıltısını ekledik ama o olmadan olmaz" ifadelerine yer verdi.

Eda Ece imajını değiştirdi

İşte Eda Ece'nin o paylaşımı...

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