Eda Ece imajını değiştirdi

Ünlü oyuncu Eda Ece, son dönemde başarılı oyunculuğu ile gündemde. Rol aldığı dizideki karakteriyle adeta bütünleşen oyuncu, her adımıyla dikkat çekiyor.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından oldukça söz ettiren ünlü oyuncu Eda Ece, Instagram hesabından yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.
Yer aldığı dizinin sezon finaline girmesiyle birlikte Eda Ece, tatile çıktı. Yorgunluğunu atan Ece, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.
Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile olan ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Eda Ece, 6,4 milyon takipçili olan Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile gündeme geldi.
Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Ece, imaj değişikliğine gitti.
Sarı saçlarından vazgeçen Ece, paylaşımında "İmaj değişikliğine gittim çok sıkılmıştım.
Kendi rengine döndürdük, sarı ışıltısını ekledik ama o olmadan olmaz" ifadelerine yer verdi.