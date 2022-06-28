Hande Ataizi: Onu ayrı bir gün konuşalım!

Hande Ataizi, önceki aylarda Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Hayli keyifli olduğu gözlenen oyuncu, muhabirlerle bir süre sohbet etmişti.
Ünlü oyuncu Hande Ataizi önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Ataizi, kendisine yöneltilen Kerem Bürsin'in Türk oyuncuların kaprisli oldukları sorusuna ise çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Hande Ataizi, önceki aylarda Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Hayli keyifli olduğu gözlenen oyuncu, muhabirlerle bir süre sohbet etmişti.
"HER ŞEYE SAHİP OLAMAYACAĞINI BİLMELİ"
Oğlu Leon'un okula gidip geldiğini, derslerinin iyi olduğunu ve piyano eğitimi aldığını belirten 48 yaşındaki güzel, "Leon büyüdüğünde ne olmak istiyor?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Pilot olmak ve tren sürmek istiyormuş. İstediği mesleği yapabilir. Ben onu gereksiz harcama yapmama konusunda da disiplinli büyütüyorum. Her şeye sahip olamayacağını bilmeli. Açıklamasını da yaparak her dediğini yapmıyorum."
"MESLEĞİMDE AZ YA DA ÇOK PARA KAZANMAK FARK ETMİYOR"
Ataizi, "Ben de gereksiz harcama yapmam. Evime yürüyerek giderim. Dışarı çıktığımda kolay kolay araç kullanmam, metroya binerim. Yani ne mantıklıysa onu yaparım. Ben mesleğimi çok seviyorum, az ya da çok para kazanayım fark etmiyor. Çok para kazanmak bu mesleği icra etmemde bir sebep değil. Önceliğim işimi düzgün yapmak sonra para" ifadelerini kullanmıştı.
"BENJAMIN, LEON'LA İSTEDİĞİ ZAMAN GÖRÜŞÜYOR"
"Eski eşiniz Benjamin Harvey ile görüşüyor musunuz?" sorusunu ünlü oyuncu, "Tabii ki görüşüyorum. Benjamin çok çok iyi bir baba. Leon'la da istediği zaman görüşüyor ve birlikte vakit geçiriyorlar. Hatta okullar kapandıktan sonra yurt dışına gidecekler. Baba oğul ilişkileri çok iyi" şeklinde cevaplamıştı.
"OĞLAN AMERİKA'DA"
Milliyet'in haberine göre; 48 yaşındaki Hande Ataizi, tüm bunların ardından önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla konuşarak tatil programı yaptıklarını söyleyen Ataizi, "Önümüzdeki hafta tatile çıkıyoruz. Oğlan Amerika'da babasıyla düğüne gitti, gelsin vın" diye konuşup, güldürdü.
"GÜZEL DOSTLUKLAR OLDU"
Başarılı bir sezon geçirdikleri hatırlatılan oyuncu, "Ekibimiz çok güzel olduğu için ilk defa böyle birbirine kenetli bir oyuncu ekibi kadrosuyla çalıştık. Hepimiz o anlamda çok şanslıyız. O yüzden de hiç bitsin istemedik, hep birlikte olalım istedik. Çekimler dışında da böyle güzel dostluklar oldu. Fırsat buldukça hepimiz bir araya gelip böyle tatillere falan gittik, yoğun tempoda bile" açıklamasını yaptı.
Ekip olarak gittikleri seyahatte Enis Erıkan'ın, uçak içerisinde oyuncu arkadaşlarının doğal hallerinin çekip sosyal medyada paylaşması sorulan Ataizi, şöyle konuştu:
"Bütün notalar var bizim ekipte. Hep böyle birbirini tamamlayan notalar bir araya geldiği için... Tamer Levent'inden Devrim Yakut'una, Enis ayrı, ben öbürü ayrı, Feyyaz, Burcu... Cihangir'de girdi zaten, o da bambaşka oldu. Keyifli bir ekip olduk. O da ekrana yansıyor yani, her şeyimizle."
"BİLEMİYORUM ŞİMDİ"
Ünlü isme meslektaşı Kerem Bürsin'in, Türk oyuncuları kaprisli bulduğu açıklamaları sorulduğunda, "Canım, bazen insani koşullara bir şeyleri dile getiren oyuncular da kaprisli addediliyor. Onun için bilemiyorum şimdi" cevabını verdi. "Sizin başınıza böyle bir şey geldi mi?" sorusunu ise oyuncu, "Onu ayrı bir gün konuşalım" şeklinde yanıtladı.
Hande Ataizi'ne sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla nikah tarihi sorulsa da, cevap vermeyerek sevgilisine dönüp tebessüm etmekle yetindi.