Hande Ataizi: Onu ayrı bir gün konuşalım!

"OĞLAN AMERİKA'DA"

Milliyet'in haberine göre; 48 yaşındaki Hande Ataizi, tüm bunların ardından önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla konuşarak tatil programı yaptıklarını söyleyen Ataizi, "Önümüzdeki hafta tatile çıkıyoruz. Oğlan Amerika'da babasıyla düğüne gitti, gelsin vın" diye konuşup, güldürdü.

"GÜZEL DOSTLUKLAR OLDU"

Başarılı bir sezon geçirdikleri hatırlatılan oyuncu, "Ekibimiz çok güzel olduğu için ilk defa böyle birbirine kenetli bir oyuncu ekibi kadrosuyla çalıştık. Hepimiz o anlamda çok şanslıyız. O yüzden de hiç bitsin istemedik, hep birlikte olalım istedik. Çekimler dışında da böyle güzel dostluklar oldu. Fırsat buldukça hepimiz bir araya gelip böyle tatillere falan gittik, yoğun tempoda bile" açıklamasını yaptı.