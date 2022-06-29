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Melisa Döngel arkadaşlarıyla gecelerde

Ünlü oyuncu Melisa Döngel sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sıkça konuşuluyor ve gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu, önceki gece arkadaşlarıyla objektiflere takıldı. Görüntülendiğini fark eden Döngel'in keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.