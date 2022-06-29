Melisa Döngel arkadaşlarıyla gecelerde

Oyuncu Melisa Döngel 2021 yazında birlikte olduğu turizmci Deniz Şahin'den "İlişkimiz toksik hale geldi" diyerek ekimde ayrılmıştı.
Ünlü oyuncu Melisa Döngel sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sıkça konuşuluyor ve gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu, önceki gece arkadaşlarıyla objektiflere takıldı. Görüntülendiğini fark eden Döngel'in keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.
Oyuncu Melisa Döngel 2021 yazında birlikte olduğu turizmci Deniz Şahin'den "İlişkimiz toksik hale geldi" diyerek ekimde ayrılmıştı.
Ardından adı önce Fenerbahçeli futbolcu Sosa, sonra Ekin Mert Daymaz ile anılmıştı.
Haziran başında da modacı Gülnur Güneş'in kardeşi, Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi, iş insanı Kadir Güneş ile aşk yaşamaya başladığı söylenmişti.
Posta'nın haberine göre; Genç oyuncu önceki gece Bebek'te ikisi kız üç arkadaşıyla eğlendi.
Melisa'nın Metin Genç ile birlikte olduğu iddia edildi.
Çıkışta flaşların patlamasıyla hızla uzaklaştılar.