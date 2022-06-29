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Haberler Magazin Melisa Döngel arkadaşlarıyla gecelerde

Melisa Döngel arkadaşlarıyla gecelerde

Ünlü oyuncu Melisa Döngel sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sıkça konuşuluyor ve gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu, önceki gece arkadaşlarıyla objektiflere takıldı. Görüntülendiğini fark eden Döngel'in keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

29.06.2022, 11:29 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022, 11:30

Oyuncu Melisa Döngel 2021 yazında birlikte olduğu turizmci Deniz Şahin'den "İlişkimiz toksik hale geldi" diyerek ekimde ayrılmıştı.

Melisa Döngel arkadaşlarıyla gecelerde

Ardından adı önce Fenerbahçeli futbolcu Sosa, sonra Ekin Mert Daymaz ile anılmıştı.

Melisa Döngel arkadaşlarıyla gecelerde

Haziran başında da modacı Gülnur Güneş'in kardeşi, Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi, iş insanı Kadir Güneş ile aşk yaşamaya başladığı söylenmişti.

Melisa Döngel arkadaşlarıyla gecelerde

Posta'nın haberine göre; Genç oyuncu önceki gece Bebek'te ikisi kız üç arkadaşıyla eğlendi.

Melisa Döngel arkadaşlarıyla gecelerde

Melisa'nın Metin Genç ile birlikte olduğu iddia edildi.

Melisa Döngel arkadaşlarıyla gecelerde

Çıkışta flaşların patlamasıyla hızla uzaklaştılar.

Melisa Döngel arkadaşlarıyla gecelerde

Oyuncunun keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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