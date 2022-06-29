Melisa Sözen: Sevgilim, iyi ki doğdun!

Oyuncu Melisa Sözen, uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin'le gözlerden uzak bir aşk yaşayan güzel oyuncu, zaman zaman sosyal medya üzerinden sevgilisiyle pozlarını paylaşıyor.
Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin 45 yaşına bastı. Uzun yıllardır birlikte olduğu oyuncu Melisa Sözen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevgilisinin doğum gününü kutladı.
Oyuncu Melisa Sözen, uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin'le gözlerden uzak bir aşk yaşayan güzel oyuncu, zaman zaman sosyal medya üzerinden sevgilisiyle pozlarını paylaşıyor.
"YİNE SORDUNUZ"
Sözen, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin; "Harun Bey ile beraberliğiniz 10 yılı buldu. Evlilik düşünmüyor musunuz? Harun Bey evlenme teklif etti mi size?" sorusuna yanıt vermişti.
Ünlü oyuncu, "Bunu bize herkes soruyor ama biz şu an böyle mutluyuz. 'Bunca zaman geçti, artık kimse sormaz' diyordum, yine sordunuz. Biz çok mutluyuz." şeklinde konuşmuştu.
"MUTLULUK VEREN HER ŞEY YANI BAŞINDA OLSUN"
Uzun yıllardır mutlu birliktelikleri devam eden Melisa Sözen ile Harun Tekin çiftinden Tekin, dün 45 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sözen, gönderisine, "Sevgilim, iyi ki doğdun. İyi olan, şefkatli olan, mutluluk veren her şey yanı başında olsun. Seni çok seviyorum." notunu düştü. Melisa Sözen'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
"BENDE HAYRANLIK UYANDIRIYOR"
Ünlü oyuncu, bir röportajında ilişkisi hakkında da "Harun ile tanıştığımız günden bu yana geçen süre içerisinde birlikte değişen, dönüşen, iyileşen, güzelleşen bir yolculuk içindeyiz.
Başardığım, altından kalktığım birçok şeyi onun desteği ve inancıyla yaptım. Harun'un bunca başarıya rağmen hala gelişime açık olması, empati yeteneği ve mütevazılığı bende hayranlık uyandırıyor." ifadelerini kullanmıştı.