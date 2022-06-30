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Haberler Magazin İsmail Demirci'den baba-oğul pozu!

İsmail Demirci'den baba-oğul pozu!

Ünlü oyuncu Hande Soral ile kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci, geçtiğimiz ay oğulları Ali'ye kavuştu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çiftten İsmail Demirci, oğlu Ali ile birlikte ilk pozunu paylaştı.

30.06.2022, 16:46 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022, 16:47

İsmail Demirci, beş yıl önce kendisi gibi oyuncu Hande Soral ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda takipçilerine müjdeli haberi veren ünlü çift, bebek beklediklerini açıklamıştı.

İsmail Demirci’den baba-oğul pozu!

DOKTORU O ANLARI PAYLAŞTI

Heyecanları günden güne büyüyen oyuncu çift, geçtiğimiz haftalarda Ali adını verdikleri bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Doğum, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirilmişti.

İsmail Demirci’den baba-oğul pozu!

Kayabaşoğlu, paylaşımında; "Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi. Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı. Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti: "Ben ne dersem o!" Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsür saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek.

İsmail Demirci’den baba-oğul pozu!

Ama nasıl bir sabır. Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık. Doğum sonrası iki anneyi de tebrik ettim. İlk olarak tabi ki Hande'yi Ardından böyle birini yetiştirdiği için annesini. Ve tabi ki dokuz doğuran sevgili babamızı..." ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Demirci’den baba-oğul pozu!

'OĞLUMLA İLK GÜNÜM'

Ali bebeğin ilk kontrolü için gittikleri hastane çıkışı gazetecilere yakalanan çift, soruları yanıtladı. İsmail Demirci, "Ali'yi kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım. Çok güzel bir duygu.

İsmail Demirci’den baba-oğul pozu!

Bu aralar çok yoğun çalıştığım için oğlumla bu ilk günüm ve çok mutluyum. Hande'nin doğumuna girdim, çok heyecanlı ve stresliydi. Hande için daha zordu" demişti.

İsmail Demirci’den baba-oğul pozu!

'ELİMİ TUTMASAYDIN BAŞARAMAZDIM'

Birkaç hafta önce oğlu Ali'yle hastane odasında çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Hande Soral, duygularını; "Bir rüyanın içindeyim bir haftadır..." diyerek, dile getirmişti.

İsmail Demirci’den baba-oğul pozu!

Güzel oyuncu, eşine; "Sen İsmail Demirci... Yanımda olmasaydın, elimi tutmasaydın başaramazdım. Gözlerine her baktığımda bana olan inancını hissetmekti tek gücüm. Çok seviyorum..." sözleriyle seslenmişti.

İsmail Demirci’den baba-oğul pozu!

BABA-OĞUL POZU

Tüm vaktini eşi ve oğluyla geçiren İsmail Demirci, Ali ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

İsmail Demirci’den baba-oğul pozu!

'OĞLUMLA ALEMLERE AKIYORUZ'

Yakışıklı oyuncu, paylaşımına; "Oğlumla alemlere akıyoruz" notunu düştü. Çiçeği burnunda baba ve oğlunun pozuna binlerce beğeni ve 'Maşallah' yorumu geldi.

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