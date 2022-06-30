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Haberler Magazin Nil Burak'tan üzücü haber!

Nil Burak'tan üzücü haber!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Nil Burak'tan üzücü haber geldi. Geçtiğimiz yıl konser için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanan ve apar topar ameliyata alınan şarkıcı koronavirüse yakalandı. Hastalığı ağır geçen Nil Burak, "Tükürüğümü bile yutamıyorum" ifadelerini kullandı.

30.06.2022, 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022, 13:32

'Yalnızım Ben' şarkısıyla bir döneme damga vuran Türk müziğinin efsane seslerinden Nil Burak'tan hayranlarını üzen haber geldi.

Nil Burak’tan üzücü haber!

Ünlü şarkıcı Nil Burak, geçtiğimiz sene ağustos ayında konser için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanmıştı.

Nil Burak’tan üzücü haber!

74 yaşındaki şarkıcı ameliyat edilmiş, ince bağırsağının 50 santimlik bölümü alınmıştı.

Nil Burak’tan üzücü haber!

Geçtiğimiz yıldan bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Nil Burak'tan endişelendiren bir haber daha geldi.

Nil Burak’tan üzücü haber!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ünlü isim koronavirüse yakalandı.

Nil Burak’tan üzücü haber!

Hastalığı kötü geçiren şarkıcı "Boğazımda bir çatal var sanki, tükürüğümü bile yutamıyorum" dedi.

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