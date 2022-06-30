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Nil Burak'tan üzücü haber!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Nil Burak'tan üzücü haber geldi. Geçtiğimiz yıl konser için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanan ve apar topar ameliyata alınan şarkıcı koronavirüse yakalandı. Hastalığı ağır geçen Nil Burak, "Tükürüğümü bile yutamıyorum" ifadelerini kullandı.