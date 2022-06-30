'Yalnızım Ben' şarkısıyla bir döneme damga vuran Türk müziğinin efsane seslerinden Nil Burak'tan hayranlarını üzen haber geldi.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Nil Burak'tan üzücü haber geldi. Geçtiğimiz yıl konser için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanan ve apar topar ameliyata alınan şarkıcı koronavirüse yakalandı. Hastalığı ağır geçen Nil Burak, "Tükürüğümü bile yutamıyorum" ifadelerini kullandı.
'Yalnızım Ben' şarkısıyla bir döneme damga vuran Türk müziğinin efsane seslerinden Nil Burak'tan hayranlarını üzen haber geldi.
Ünlü şarkıcı Nil Burak, geçtiğimiz sene ağustos ayında konser için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanmıştı.
74 yaşındaki şarkıcı ameliyat edilmiş, ince bağırsağının 50 santimlik bölümü alınmıştı.
Geçtiğimiz yıldan bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Nil Burak'tan endişelendiren bir haber daha geldi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ünlü isim koronavirüse yakalandı.
Hastalığı kötü geçiren şarkıcı "Boğazımda bir çatal var sanki, tükürüğümü bile yutamıyorum" dedi.