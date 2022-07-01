Demet Şener’den takipçisine estetik yanıtı!

'ÇOK KOMİK ŞEYLER!'



Bir lansmana katılan ünlü isim, konuyla ilgili; "Hediye Sevgililer Günü'nde geldi, herkes geç kaldı. Çok hoşuma giden, çok özel bir ressam yaptı. Öylesine bir resim değil o. Tolga'yı ve beni çok sevdiği için yaptı, normalde böyle bir şey yapmıyor. Bir tablo asılmış, o tabloda öpüşüyormuşsun... Çok komik şeyler bunlar. O yüzden hiç takılmıyorum ben" demişti.