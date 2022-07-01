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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in hastane isyanına kardeşinden cevap!

Mehmet Ali Erbil'in hastane isyanına kardeşinden cevap!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından özel bir hastaneye ödediği ücret için isyan etmiş ve gündeme gelmişti. Mehmet Ali Erbil'in bu tepkisine doktor olan kardeşi Yeşim Erbil'den cevap geldi.

01.07.2022, 11:48 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022, 11:50

Cüneyt Arkın'ın ölümünün ardından taziye için hastaneye giden Mehmet Ali Erbilyaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

Mehmet Ali Erbil’in hastane isyanına kardeşinden cevap!

Mehmet Ali Erbil sırtındaki sivilceyi paylaşarak 2 dakika muayene için 1300 TL ödediğini söylemişti.

Mehmet Ali Erbil’in hastane isyanına kardeşinden cevap!

"Kız kardeşim profesör, 20 bin dolarlık ameliyatı bir tavuk bedeline yaptırıyor. O parayı istemiyor, biraz daha ünlülere özen göstermeliler" demişti.

Mehmet Ali Erbil’in hastane isyanına kardeşinden cevap!

Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil sosyal medyada soruları yanıtlarken bu konuda da paylaşım yaptı.

Mehmet Ali Erbil’in hastane isyanına kardeşinden cevap!

"İSYAN EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Yeşim Erbil'e Mehmet Erbil'in isyanını haklı bulup bulmadığı soruldu.

Mehmet Ali Erbil’in hastane isyanına kardeşinden cevap!

Yeşim Erbil soruya "Muayene ücretleri bu civarda. İsyan edilecek bir durum yok. İki dakikada tanı koyuluyorsa bile bu 10-30 senelik birikimidir" dedi.

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