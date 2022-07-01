Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in hastane isyanına kardeşinden cevap!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından özel bir hastaneye ödediği ücret için isyan etmiş ve gündeme gelmişti. Mehmet Ali Erbil'in bu tepkisine doktor olan kardeşi Yeşim Erbil'den cevap geldi.