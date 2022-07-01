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Selin Yeninci kombiniyle dikkat çekti

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Selin Yeninci, sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak, yaptığı paylaşımdaki kombiniyle dikkat çekti.