Selin Yeninci kombiniyle dikkat çekti

4 yıl önce ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle 34 yaşındaki Selin Yeninci, büyük bir tanınırlığa ulaşmıştı.
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Selin Yeninci, sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak, yaptığı paylaşımdaki kombiniyle dikkat çekti.
4 yıl önce ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle 34 yaşındaki Selin Yeninci, büyük bir tanınırlığa ulaşmıştı.
Dizisinin final yapmasının ardından Yeninci, dijital olarak yayınlanan bir dizide rol almıştı.
Oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Selin Yeninci sosyal medyayı son pozlarıyla sallamıştı.
Instagram hesabında paylaştığı son gönderiyle oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti.
Güzel oyuncu bu kombiniyle adından söz ettirdi.