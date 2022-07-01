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Haberler Magazin Selin Yeninci kombiniyle dikkat çekti

Selin Yeninci kombiniyle dikkat çekti

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Selin Yeninci, sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak, yaptığı paylaşımdaki kombiniyle dikkat çekti.

01.07.2022, 17:08 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022, 17:09

4 yıl önce ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle 34 yaşındaki Selin Yeninci, büyük bir tanınırlığa ulaşmıştı.

Selin Yeninci kombiniyle dikkat çekti

Dizisinin final yapmasının ardından Yeninci, dijital olarak yayınlanan bir dizide rol almıştı.

Selin Yeninci kombiniyle dikkat çekti

Oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Selin Yeninci sosyal medyayı son pozlarıyla sallamıştı.

Selin Yeninci kombiniyle dikkat çekti

Instagram hesabında paylaştığı son gönderiyle oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti.

Selin Yeninci kombiniyle dikkat çekti

Güzel oyuncu bu kombiniyle adından söz ettirdi.

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