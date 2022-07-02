Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz Bodrum’da tatilde!

Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın geçen yaz rol aldıkları dizi setinde başlayan aşkları doludizgin sürüyor.
Birlikte rol aldıkları dizide başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Aşkları doludizgin devam eden çift, kaldıkları otelin lobisinde görüntülendi. Çiftin neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın geçen yaz rol aldıkları dizi setinde başlayan aşkları doludizgin sürüyor.
Daha önce İğneada tatiline ait görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan çift, geçen hafta ise soluğu Bodrum'da aldı. Birbirine çok yakıştırılan, iki ünlü oyuncu kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi.
Posta'nın haberine göre; Alp Navruz sevgilisi güneş kremi sürerken esneme hareketleri yaptı. Yakışıklı oyuncu da güneşe karşı önlem aldı ve vücuduna krem sürdü. Navruz bir ara şemsiyeyle ilgilendi. Ünlü oyuncu denize girmeden önce suyu kontrol etti.
Oldukça neşeli görünen Alp Navruz'un sevgilisinin cildini kontrol ettiği anlar da kameralara yansıdı. İki sevgili beraber denize girme kararı aldı. Ayça Ayşin Turan hızla yerinden kalkıp Navruz'un yanına koştu.
Ayça Ayşin Turan bir türlü denize girmeyen sevgilisine su attı. Bir süre bekledikten sonra Alp Navruz da deniz atladı. Ayça Ayşin Turan yüzüp yorulunca suda hareketsiz kalıp dinlendi.
Geçen yaz boyunca ilişkilerini reddeden ünlü çift, denizde romantik anlar yaşadı. Sudan ilk olarak Alp Navruz çıktı ve bir süre sevgilisini izledi.
Ayça Ayşin Turan daha sonra iskeleye çıktı ve kurulanma faslına geçti.
Ayça Ayşin Turan düzgün fiziğiyle plajda tüm bakışları üzerinde topladı. Turan havlusunu yerleştirdikten sonra yeniden şezlonguna uzandı.