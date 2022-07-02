Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz Bodrum’da tatilde!

Posta'nın haberine göre; Alp Navruz sevgilisi güneş kremi sürerken esneme hareketleri yaptı. Yakışıklı oyuncu da güneşe karşı önlem aldı ve vücuduna krem sürdü. Navruz bir ara şemsiyeyle ilgilendi. Ünlü oyuncu denize girmeden önce suyu kontrol etti.