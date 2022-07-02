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Haberler Magazin Fatih Ürek Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Fatih Ürek Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, önceki gece Bodrum'da trafik kazasına karıştı. Kazayı yara almadan atlatan Fatih Ürek, olayı basın mensuplarına anlattı.

02.07.2022, 11:35 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022, 11:35

Havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da alan ve tatil sezonunu açan Fatih Ürek, önceki gece Gölköy mevkiinde trafik kazası geçirdi.

Fatih Ürek, Bodrum’da trafik kazası geçirdi

Posta'nın haberine göre; Kazayı yara almadan atlatan ünlü şarkıcı, basın mensuplarına olayı anlattı. 56 yaşındaki Ürek, şöyle konuştu...

Fatih Ürek, Bodrum’da trafik kazası geçirdi

''Birden arkadan aracıma çarptılar. Ne olduğunu ben de anlamadım. Korktum açıkçası."

Fatih Ürek, Bodrum’da trafik kazası geçirdi

"Şirketin arabası kendi arabam değil, maddi hasar oluştu gördüğünüz gibi. Çok şükür bende endişe uyandıracak bir durum yok."

Fatih Ürek, Bodrum’da trafik kazası geçirdi

"Uzun süredir araba kullanmıyordum, bugünlük acil kullanmam gerekti. Başıma bu durum geldi'' dedi.

Fatih Ürek, Bodrum’da trafik kazası geçirdi

Basın mensuplarının geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederek karşılık veren Fatih Ürek, taksi ile evinin yolunu tuttu. Şarkıcının hasar gören arabası daha sonra çekici ile kaza yerinden alınarak otoparka çekildi.

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