Nagihan Karadere’den Survivor eleştirisi!

Bu serüven sırasında çok şey öğrendim. Survivor gibi rekabetin ve hırsın ön planda olduğu yerde başarı ipini göğüslemek ve zoru başarmak çok çok zor. Her yarışmacının daha doğrusu herkesin harcı değildi. Ben bunu tek başıma başardığıma inanıyorum. Hele ki herkesin birbirinin ayağını kaydırmak için can attığı bu Allstar'da başarılı olmak belki de en zor şeylerden biriydi.