Sevenleri Cüneyt Arkın’ı yalnız bırakmıyor

Devlet Deniz de "Hepimizin başı sağ olsun. Buramda yaşıyor. Çok seviyorum" dedi. Eşi Selim Deniz ise Adana'dan geldiklerini belirterek daha önce yüz yüze geldiklerini ifade ederek "Sevecen kişi, yüreği pek, insanlara yakın bir insan, böyle insanlar bir daha bulunmaz.