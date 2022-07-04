Ünlü oyuncu Lindsay Lohan evlendi

Üç yaşında modellik yapmaya başlayan Lindsay Lohan, 10 yaşına kadar birçok dizi için kamera karşısına geçmişti. Lohan, büyük çıkışını çocuk yıldız olarak "The Parent Trap" filmiyle yapmıştı.
Ünlü ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, bir süredir nişanlı olduğu sevgilisi Bader Shammas ile evlendiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Lohan'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Üç yaşında modellik yapmaya başlayan Lindsay Lohan, 10 yaşına kadar birçok dizi için kamera karşısına geçmişti. Lohan, büyük çıkışını çocuk yıldız olarak "The Parent Trap" filmiyle yapmıştı.
Oyuncu, filmin başarısından sonra başka yapımlar için kamera karşısına geçmişti. Lindsay Lohan, özellikle de 2004 yapımı "Mean Girls" adlı yapımla hafızalarda kalmıştı.
'GELECEĞİM!'
Uzun yıllardır herhangi bir yapımda rol almayan ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, geçtiğimiz yıl sevgilisi Bader Shammas ile nişanlandığını açıklamıştı. Sevgilisiyle birlikte objektif karşısına geçen oyuncu, fotoğraflarını, "Aşkım... Hayatım... Ailem... Geleceğim..." ifadeleriyle yayınlamıştı. Lindsay Lohan'ın parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğü dikkatlerden kaçmamıştı.
EVLENDİĞİNİ DUYURDU
Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Lohan, Shammas ile evlendiğini duyurdu. Oyuncu, müjdeli haberi doğum gününde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla açıkladı.
Eşiyle birlikte verdikleri pozları Instagram'dan paylaşan Lindsay Lohan, "Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli" ifadelerini kullandı.
'AŞKLARI GİDEREK GÜÇLENİYOR'
Geçtiğimiz aylarda çifte yakın bir kaynak; Lohan ile Shammas'ın ilişkisinin giderek güçlendiğini dile getirmişti. Ünlü oyuncunun nişanlısının, İsviçre merkezli bir bankanın Dubai şubesinin başkan yardımcısı olarak görev yaptığı da öğrenilmişti.