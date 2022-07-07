Bülent Çolak dünyaevine girdi

Bir çok projede yer alan başarılı oyuncu Bülent Çolak, Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Ulvi karakteriyle akıllara kazınmıştı.
Bir dönem ekranlara gelen 'Geniş Aile' dizisinde Ulvi karakterini canlandıran ve o rolle yıldızı parlayan Bülent Çolak, yönetmen sevgilisi Yasemin Öz ile nikah masasına oturdu.
Bir çok projede yer alan başarılı oyuncu Bülent Çolak, Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Ulvi karakteriyle akıllara kazınmıştı.
44 yaşındaki ünlü oyuncu Bülent Çolak'tan sürpriz bir haber geldi.
Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu.
Bülent Çolak, Yasemin Öz ile hayatını birleştirdi.
İŞTE NİKAHTAN İLK KARELER...
Oyuncu Bülent Çolak, başrolünde oynadığı 2018 yapımı 'Göktaşı' filminin yardımcı yönetmenliğini üstlenen Yasemin Öz ile evlendi.
Çift, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde mutluluğa 'evet' dedi. Ünlü çifte tebrik mesajları yağdı. 44 yaşındaki ünlü oyuncunun 1 oğlu bulunuyor.