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Haberler Magazin Bülent Çolak dünyaevine girdi

Bülent Çolak dünyaevine girdi

Bir dönem ekranlara gelen 'Geniş Aile' dizisinde Ulvi karakterini canlandıran ve o rolle yıldızı parlayan Bülent Çolak, yönetmen sevgilisi Yasemin Öz ile nikah masasına oturdu.

07.07.2022, 16:57 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022, 16:59

Bir çok projede yer alan başarılı oyuncu Bülent Çolak, Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Ulvi karakteriyle akıllara kazınmıştı.

Bülent Çolak dünyaevine girdi

44 yaşındaki ünlü oyuncu Bülent Çolak'tan sürpriz bir haber geldi.

Bülent Çolak dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu.

Bülent Çolak dünyaevine girdi

Bülent Çolak, Yasemin Öz ile hayatını birleştirdi.

Bülent Çolak dünyaevine girdi

İŞTE NİKAHTAN İLK KARELER...

Bülent Çolak dünyaevine girdi

Oyuncu Bülent Çolak, başrolünde oynadığı 2018 yapımı 'Göktaşı' filminin yardımcı yönetmenliğini üstlenen Yasemin Öz ile evlendi.

Bülent Çolak dünyaevine girdi

Çift, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde mutluluğa 'evet' dedi. Ünlü çifte tebrik mesajları yağdı. 44 yaşındaki ünlü oyuncunun 1 oğlu bulunuyor.

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