Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil düğününe rötar!

Burcu Esmersoy önceki gün bir mekanda Etiler'de görüntülendi. Kapıda bekleyen muhabirleri görünce dışarı çıkıp soruları yanıtladı.
Kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile evleneceklerini duyuran ünlü model ve sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Basın mensuplaroyla ayaküstü sohbet eden ünlü güzel, düğünü İtalya'da yapacaklarını fakat bir sorun çıktığını belirtti.
Burcu Esmersoy önceki gün bir mekanda Etiler'de görüntülendi. Kapıda bekleyen muhabirleri görünce dışarı çıkıp soruları yanıtladı.
Posta'nın haberine göre; Bodrum tatilinden döndüğünü söyleyen Esmersoy, "Bodrum beni yoruyor. Mesafeler yorucu. Haziran başı iyiydi, temmuz, ağustos ayları yoğun oluyor. Eylül gibi yine tadını çıkarırız."
Sevgilisi Nazım Akmandil'den İtalya'da evlilik teklifi alan Esmersoy, düğün tarihi sorulunca otel engeline takıldıklarını söyledi.
Sevgilisi Nazım Akmandil ile İtalya'da evlenmeyi planlayan Burcu Esmersoy, otel engeline takıldıklarını ve tarih belirleyemediklerini söyledi.
Esmersoy, "Otel dolu. Bize '2023'te görüşelim' diye mail attılar. Biz de 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' dedik."
"Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" diye konuştu.