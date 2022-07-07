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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil düğününe rötar!

Kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile evleneceklerini duyuran ünlü model ve sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Basın mensuplaroyla ayaküstü sohbet eden ünlü güzel, düğünü İtalya'da yapacaklarını fakat bir sorun çıktığını belirtti.

07.07.2022, 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022, 09:41

Burcu Esmersoy önceki gün bir mekanda Etiler'de görüntülendi. Kapıda bekleyen muhabirleri görünce dışarı çıkıp soruları yanıtladı.

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil düğününe rötar!

Posta'nın haberine göre; Bodrum tatilinden döndüğünü söyleyen Esmersoy, "Bodrum beni yoruyor. Mesafeler yorucu. Haziran başı iyiydi, temmuz, ağustos ayları yoğun oluyor. Eylül gibi yine tadını çıkarırız."

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil düğününe rötar!

Sevgilisi Nazım Akmandil'den İtalya'da evlilik teklifi alan Esmersoy, düğün tarihi sorulunca otel engeline takıldıklarını söyledi.

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil düğününe rötar!

Sevgilisi Nazım Akmandil ile İtalya'da evlenmeyi planlayan Burcu Esmersoy, otel engeline takıldıklarını ve tarih belirleyemediklerini söyledi.

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil düğününe rötar!

Esmersoy, "Otel dolu. Bize '2023'te görüşelim' diye mail attılar. Biz de 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' dedik."

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil düğününe rötar!

"Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

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