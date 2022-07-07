Haberler Magazin Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil düğününe rötar!

Kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile evleneceklerini duyuran ünlü model ve sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Basın mensuplaroyla ayaküstü sohbet eden ünlü güzel, düğünü İtalya'da yapacaklarını fakat bir sorun çıktığını belirtti.