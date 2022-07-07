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Haberler Magazin Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa'dan kötü haber geldi

Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa'dan kötü haber geldi

Ülkemizde Beşiktaş ve Kasımpaşa'da forma giyen Sırp futbolcu Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa'dan kötü haber geldi. Karleusa bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

07.07.2022, 14:28 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022, 14:28

Sırp futbolcu Dusko Tosic ile eşiJelena Karleusa, evliliklerini sonlandırdı.

Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa’dan kötü haber geldi

Karleusa "Ne yazık ki Dusko, artık kendisini ailemizin bir parçası olarak görmüyor. Hayat devam ediyor.

Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa’dan kötü haber geldi

Tüm evlilik malları çocuklarımıza devredilmiştir, çocuklarımızın velayeti bana aittir" dedi.

Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa’dan kötü haber geldi

"Teknik hukuki konular önümüzdeki dönemde anlaşma ile çözülecektir" diyen Karleusa, "Ailemiz ve çocuklarımız için bu zor dönemde medyadan anlayış beklemeyeceğim çünkü boşuna...

Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa’dan kötü haber geldi

Halktan ne insanlık, ne de anlayış bekliyorum. Her şeyden kurtuldum, bu yüzden bunu da yaşayacağım" diye konuştu.

Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa’dan kötü haber geldi

Öte yandan son dönemde Dusko Tosic'in meslektaşı Filip Djordjevic'in model eşi Jovana ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.

Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa’dan kötü haber geldi

Karleusa'nın ise Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile Facetime'da çıplak bir şekilde görüştüğü görüntüler geçtiğimiz dönemde ortaya çıkmıştı.

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