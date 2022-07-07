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Fahriye Evcen'in karnı belirginleşmeye başladı

Atv'nin efsanevi dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanıştığı güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 2017'de dünyaevine girmişti. 2019 yılında da oğulları Karan'ı kucaklarına alan çiftten, geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş, güzel oyuncunun ikinci kez hamilelik heyecanı yaşadığı öğrenilmişti. Son olarak tatile çıkan güzel oyuncu, yanına gelen hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirdi. Evcen'in büyüyen karnı ise dikkatlerden kaçmadı.