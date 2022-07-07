Fahriye Evcen’in karnı belirginleşmeye başladı

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.
Atv'nin efsanevi dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanıştığı güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 2017'de dünyaevine girmişti. 2019 yılında da oğulları Karan'ı kucaklarına alan çiftten, geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş, güzel oyuncunun ikinci kez hamilelik heyecanı yaşadığı öğrenilmişti. Son olarak tatile çıkan güzel oyuncu, yanına gelen hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirdi. Evcen'in büyüyen karnı ise dikkatlerden kaçmadı.
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.
Çift, ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucağına aldı. Mutlu bir evliliği olan çiftten geçtiğimiz aylarda bir güzel haber daha geldi.
36 yaşındaki başarılı oyuncu Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor.
Şimdilerde 2,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, gittiği Bodrum tatilinden yeni fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.
Fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken 36 yaşındaki Fahriye Evcen yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Güzel oyuncunun büyüyen karnı ise dikkatlerden kaçmadı.
Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde hamile olduğu ortaya çıktı.
Çıkan haberlerin ardından konuşan Burak Özçivit, "İnanılmaz heyecanlıyız. Haber çok yeni, daha oğlumuz Karan'a bile söylemedik" dedi. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.