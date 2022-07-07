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Haberler Magazin Fahriye Evcen'in karnı belirginleşmeye başladı

Fahriye Evcen'in karnı belirginleşmeye başladı

Atv'nin efsanevi dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanıştığı güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 2017'de dünyaevine girmişti. 2019 yılında da oğulları Karan'ı kucaklarına alan çiftten, geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş, güzel oyuncunun ikinci kez hamilelik heyecanı yaşadığı öğrenilmişti. Son olarak tatile çıkan güzel oyuncu, yanına gelen hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirdi. Evcen'in büyüyen karnı ise dikkatlerden kaçmadı.

07.07.2022, 13:57 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022, 14:13

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

Fahriye Evcen’in karnı belirginleşmeye başladı

Çift, ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucağına aldı. Mutlu bir evliliği olan çiftten geçtiğimiz aylarda bir güzel haber daha geldi.

Fahriye Evcen’in karnı belirginleşmeye başladı

36 yaşındaki başarılı oyuncu Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor.

Fahriye Evcen’in karnı belirginleşmeye başladı

Şimdilerde 2,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, gittiği Bodrum tatilinden yeni fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.

Fahriye Evcen’in karnı belirginleşmeye başladı

Fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken 36 yaşındaki Fahriye Evcen yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Fahriye Evcen’in karnı belirginleşmeye başladı

Güzel oyuncunun büyüyen karnı ise dikkatlerden kaçmadı.

Fahriye Evcen’in karnı belirginleşmeye başladı

Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde hamile olduğu ortaya çıktı.

Fahriye Evcen’in karnı belirginleşmeye başladı

Çıkan haberlerin ardından konuşan Burak Özçivit, "İnanılmaz heyecanlıyız. Haber çok yeni, daha oğlumuz Karan'a bile söylemedik" dedi. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.

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