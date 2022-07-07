Naz Elmas ve Erol Özmandıracı evliliği bitti

Naz Elmas ve iş insanı Erol Özmandıracı 15 Aralık 2019'da Esma Sultan Yalısı'nda görkemli düğün töreniyle oyuncu hayatını birleştirmişti. Geçen aylarda çiftin evliliklerinde sorun yaşandığı ortaya çıkmıştı.
Ünlü oyuncu Naz Elmas ile iş insanı Erol Özmandıracı, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, son dönemde yaşadıkları sorunlarla gündeme geliyordu. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerini bitirme kararı aldı. İkili, bugün anlaşmalı olarak boşandı.
Naz Elmas ve iş insanı Erol Özmandıracı 15 Aralık 2019'da Esma Sultan Yalısı'nda görkemli düğün töreniyle oyuncu hayatını birleştirmişti. Geçen aylarda çiftin evliliklerinde sorun yaşandığı ortaya çıkmıştı.
Bir süredir evliliklerinde anlaşmazlık yaşayan çift evliliklerini sonlandırma karar aldı.
Evliliklerini kurtaramayan çift mahkemeye başvurdu.
Naz Elmas ve Erol Özmandıracı bugün Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
"SEVGİ VE SAYGIYLA BİTİRİYORUZ"
Öte yandan Günaydın yazarı Bülent Cankurt ile telefonda görüşen Erol Özmandıracı, "Yürümediğine üzgünüm ama hayat devam ediyor. Sevgi ve saygı ile bitiriyoruz. Umarım çok güzel anlar yaşamış iki dost olarak hayatımıza devam ederiz" demişti.
"VERMEZSEN BUNLARI YAYARIM"
Ayrıca ünlü iş insanı Erol Özmandıracı'ya geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şantaj mesajları gelmişti.
Mesajda kendisini Naz Ceylan olarak tanıtan bir şahıs, elinde Erol Özmandıracı'nın eşiyle olan bazı mesajlarının bulunduğu yazıyordu. Mesajların içeriğini yayınlamamak için 30 bin dolar talep eden kullanıcı, paranın kendisine Bitcoin üzerinden ödenmesi gerektiğini söyledi.
ELİMDE MESAJLARIN VAR
Karşısındaki kişiye inanmayan Erol Özmandıracı, şantajcının elindeki delili görmek istedi. Sosyal medya kullanıcısı işadamına eşiyle olan bazı müstehcen içerikli mesajları bir kısmını gönderdi.
Parayı vermezse ailesine hatta magazin dünyasına mesajların yayınlanacağını söyleyen kullanıcı, kendisine inanmayan iş adamını ve yakın akrabalarını sosyal meyda üzerinden aramaya ve mesaj atmaya başladı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Günlerce süren şantaj mesajları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Erol Özmandıracı, mesajları yayınlama tehdidiyle kendisinden 30 bin dolar talep eden şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.