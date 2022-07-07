Naz Elmas ve Erol Özmandıracı evliliği bitti

Mesajda kendisini Naz Ceylan olarak tanıtan bir şahıs, elinde Erol Özmandıracı'nın eşiyle olan bazı mesajlarının bulunduğu yazıyordu. Mesajların içeriğini yayınlamamak için 30 bin dolar talep eden kullanıcı, paranın kendisine Bitcoin üzerinden ödenmesi gerektiğini söyledi.