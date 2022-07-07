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Ünlü aktör Brad Pitt hastalığını açıkladı

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, daha önce kimsenin bilmediği hastalığından bahsetti. 58 yaşındaki Brad Pitt, insanların kendisini 'egoist' olarak gördüğünü, ama hastalığı yüzünden öyle gözüktüğünü açıkladı.

07.07.2022, 11:04 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022, 11:05

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, sağlığına dair bir ayrıntıyı bir kez daha gündeme getirdi.

Ünlü aktör Brad Pitt hastalığını açıkladı

GQ Dergisi'ne konuşan 58 yaşındaki oyuncu, genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki bir eksikliğin neden olduğu "prosopagnozi" (yüz körlüğü) hastalığına sahip olduğunu söyledi.

Ünlü aktör Brad Pitt hastalığını açıkladı

Daha önce de benzer iddiasını tekrarlayan Pitt, resmi olarak kendisine teşhis konulmadığını ama gösterdiği bütün belirtilerin bu "prosopagnozi" hastası olduğunu doğruladığını ileri sürdü.

Ünlü aktör Brad Pitt hastalığını açıkladı

Yüz körlüğü olarak da bilinen prosopagnozi, genellikle doğuştan geliyor.

Ünlü aktör Brad Pitt hastalığını açıkladı

Beyindeki bilişsel bir bozukluk nedeniyle bu hastalığı sahip olan kişiler diğer insanların yüzlerini tanıyamaz, hatta neredeyse göremez.

Ünlü aktör Brad Pitt hastalığını açıkladı

Bazı kişilerin kendi yüzlerini tanımakta bile güçlük çektiği durumlar da olabilir.

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