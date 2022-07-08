Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün tarihi netleşti

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in 2021 yılının ilk aylarında başlayan aşkları, düğün hazırlıkları ile tam gaz devam ediyor.
İki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde resmiyete dökerek aile arasında bir törenle nişanlanan ünlü oyuncu Demet Özdemir ile oyuncu-şarkıcı Oğuzhan Koç, mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Şimdilerde düğün hazırlığı içerisinde olan ikilinin düğün tarihi ise merak konusuydu. Ünlü çiftin düğün tarihi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in 2021 yılının ilk aylarında başlayan aşkları, düğün hazırlıkları ile tam gaz devam ediyor.
Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi almıştı. Çift, 26 Haziran'da da ilk adımı attı.
Hem kız isteme merasimi gerçekleşti, hem de nişan yüzükleri takıldı. Tuzlu kahveyi içen Oğuzhan Koç'un "Bence mükemmel bir karışım" sözü sosyal medyayı salladı.
Demet Özdemir üç elbise giydi. İsteme sırasında beyaz şık bir kalem elbise, nişan töreninde sırt dekolteli pembe bir elbise ve en son olarak da beyaz mini bir elbise giymişti.
Oğuzhan Koç, daha önce düğün için "İkimizin de takvimi çok yoğun, net tarih belirleyemedik" demişti. Ancak çiftin düğün tarihinin belli olduğu ortaya çıktı.
Herkesin merak ettiği Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğün tarihini duyurdu. Posta'nın haberine göre; Ünlü çift, 28 Ağustos'ta dünyaevine girecek.
Düğüne ilişkin detaylar ve nerede olacağı konusunda da henüz net bir bilgi bulunmuyor.