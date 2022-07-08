Demet Şener takipçisinin yorumuna sessiz kalamadı

Demet Şener, sosyal medya hesabından geçtiğimiz haftalarda eski bir fotoğrafını yayınladı. Yıllar önce objektif karşısında verdiği pozunu yayınlayan eski manken, siyah-beyaz fotoğrafına şu notu düştü...
Bir süredir birliktelik yaşadığı iş insanı Tolga Arman ile şimdilerde Bodrum'da tatil yapan ünlü manken Demet Şener, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Şener'in pozlarına bir takipçisi yorum yaptı. Güzel manken ise o yorum karşısında sessizliğini koruyamadı.
Demet Şener, sosyal medya hesabından geçtiğimiz haftalarda eski bir fotoğrafını yayınladı. Yıllar önce objektif karşısında verdiği pozunu yayınlayan eski manken, siyah-beyaz fotoğrafına şu notu düştü...
"İnce alınmış kaşlarım, o zamanlar modaydı... Kısa saçım, benimle bütünleşmiş dikenli tel dövmem... (2001 yılında sildirdim) Gençlik işte, hiç düşünmeden yapılan şeyler... Gerçi kalsaydı da olurdu. Şimdilerde aklımda deli fikirler... Bu dövmenin yerine daha büyük bir dövme yaptırmak.
Yaş 19-20 sanırım, dergi çekiminden bir kare. Gençlik güzel de ben bu yaşlarımı daha çok sevdim. Ne istediğini bilen, olgun, kendini tam anlamıyla çözmüş bir kadın... Şimdi nerdeyse bu yaşta bir kızım, ondan biraz küçük de bir oğlum var. Hayattaki en büyük şanslarım... Çok şükür."
Bir sosyal medya kullanıcısı, bu fotoğrafa; "Yıllar önce güzellik yarışmasını kazandığınızda 'Allah ne güzel bir insan yaratmış' dedik. Estetiğe hiç gerek yoktu" yorumunu yapmıştı.
Buna kayıtsız kalmayan ünlü manken, ise takipçisine; "Ben gerek duymuşum ki yaptırmışım. Ayrıca bu tarz medikal estetik dokunuşlar ihtiyaçtan çok tercihtir" yanıtını vermişti.
Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Demet Şener, son olarak uzun kollu yeşil elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Şener, gönderisine; "Püfür püfür rüzgar, ılık Bodrum havası... Begonviller ve ben. Seçemedim hepsini koydum. Tatil gibisi var mı?" notunu düştü.
Ünlü mankenin paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir takipçisi ise Şener'in uzun kollu elbise giymesiyle alakalı; "Bodrum gibi şu an çok sıcak bir şehirde neden uzun kollu elbise? Öyle güzel yaz kıyafetleri var ki" yorumunu yaptı.
Takipçisine kayıtsız kalamayan Demet Şener ise "Bundan sonra vücut ısımı, gideceğim yeri ve zamanını oradaki net dereceyi sizinle paylaşıp sizden fikir alırım olur mu? Yaklaşık bir haftadır buradayım ve geceleri serin oluyor izin verin de ne giyeceğimi bileyim" şeklinde yanıt verdi.