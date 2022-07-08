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Haberler Magazin Kanserle mücadele eden Özkan Uğur son sağlık durumunu açıkladı

Kanserle mücadele eden Özkan Uğur son sağlık durumunu açıkladı

MFÖ grubunun solistlerinden 68 yaşındaki Özkan Uğur, geçtiğimiz Nisan ayında iki kez yendiği lenf kanserinin nüksettiğini duyurmuş ve sevenlerini üzmüştü. Bir süredir tedavi gören usta sanatçı, sosyal medya hesabından son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

08.07.2022, 09:27 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022, 09:28

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Kanserle mücadele eden Özkan Uğur son sağlık durumunu açıkladı

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.

Kanserle mücadele eden Özkan Uğur son sağlık durumunu açıkladı

İnşallah en kısa zamanda bu Korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" notu ile sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

Kanserle mücadele eden Özkan Uğur son sağlık durumunu açıkladı

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen haber geldi. Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının nüksettiğini duyurdu: "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım.

Kanserle mücadele eden Özkan Uğur son sağlık durumunu açıkladı

Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…."

Kanserle mücadele eden Özkan Uğur son sağlık durumunu açıkladı

Bir süredir akıllı ilaç kullanan sağlık durumundaki gelişmeleri takipçileri ile paylaştı:

Kanserle mücadele eden Özkan Uğur son sağlık durumunu açıkladı

"İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. MFÖ olarak, konserlerimize Ağustos ayı içinde İstanbul'da başlıyoruz inşallah…

Kanserle mücadele eden Özkan Uğur son sağlık durumunu açıkladı

Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim..."

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