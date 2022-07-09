Ayça Ayşin Turan: Siz çok fenasınız!

Ayça Ayşin Turan, önceki akşam Etiler'deki kuaföründen çıkarken objektiflere yansıdı. Geçen hafta sevgilisi Alp Navruz ile Bodrum'da tatil yapan Turan, kısa ama keyifli bir tatil yaptıklarını dile getirdi.
Sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Tatilden dönen güzel oyuncu, Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Turan, muhabirlerin sorusunu duyunca kahkahalar atarak, "Siz çok fenasınız ama!" dedi.
Ayça Ayşin Turan, önceki akşam Etiler'deki kuaföründen çıkarken objektiflere yansıdı. Geçen hafta sevgilisi Alp Navruz ile Bodrum'da tatil yapan Turan, kısa ama keyifli bir tatil yaptıklarını dile getirdi.
Posta'nın haberine göre; Güzel oyuncu, "Önümüz bayram önce ailemin yanına gideceğim, ardından da Asos'ta sete çıkacağız. Heyecanlıyım çok. Çok uzun zaman olmadı aslında Ada Masalı biteli ama bana çok uzun geldi.
"Sanırım sette olmayı özledim. Ekin'le tanışmıyorduk hiç de karşılaşmamıştık daha önce. Film çalışmalarında tanıştık" diye konuştu. Ayça Ayşin Turan, muhabirlerin; "oynamazsam gözüm açık gider dediğiniz, hayalini kurduğunuz bir rol ya da hayatını oynamak istediğiniz biri var mı?" sorusuna gülerek yanıt verdi.
Güzel oyuncu, "Bunu biraz düşünsem bir sonraki karşılaşmamızda söylesem. Zaten İstanbul'da olmayacağım için uzun bir süre oldukça vaktim olur düşünmeye" dedi.
Alp Navruz ile Bodrum'da tatilde görüntülenen Turan, fit vücudunuz çok konuşuldu nasıl fiziğinizi koruyorsunuz? sorusuna, "Çok teşekkür ederim ne kadar naziksiniz. Sağlıklı besleniyorum, çok su içiyorum ve spor yapmaya özen gösteriyorum. "
"Ama tabii ki biraz da genetiğime borçluyum sanırım. Tatlı falanda seviyorum ama dikkat etmeye çalışıyorum" diye yanıt verdi.
Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Alp Navruz'la ilgili soruları, "Her şey iyi gidiyor işte bildiğiniz gibi" sözleriyle teşekkür ederek geçiştiren Turan, 'Evlilik teklifi geldi mi?' denilince önce şaşırıp, sonra kahkaha attı.
Ünlü isim, ardından "Teşekkür ederim arkadaşlar ya çok sağ olun. Öyle bir şey olursa haberiniz olur. Siz çok fenasınız ama hep bekleyip bekleyip son anda bu soruları soruyorsunuz" diye çıkıştı.