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Cedi Osman ile rüya gibi düğünle evlenmişti! Ebru Şahin'in nikah sonrası ilk işi bu oldu

Atv dizisinin izlenme rekorları kıran dizisi Destan'ın başarılı oyuncusu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman rüya gibi bir düğünle dünya evine girmişlerdi. Makedonya'da nikahlarını kıyan Çeşme'de de düğün yapan çiftin ödediği para ise bir hayli konuşulmuştu. Taze gelin Ebru Şahin ise nikah sonrası ilk iş sosyal medyadan soyadını güncelledi.