Cedi Osman ile rüya gibi düğünle evlenmişti! Ebru Şahin'in nikah sonrası ilk işi bu oldu

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman geçtiğimiz günlerde ünlülerin de akın ettiği bir düğünle dünya evine girmişti. Hayranlarının birbirilerine çok yakıştırdğı çiftin Kapadokya tatillerinde evlenmeye karar vermişti.
Atv dizisinin izlenme rekorları kıran dizisi Destan'ın başarılı oyuncusu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman rüya gibi bir düğünle dünya evine girmişlerdi. Makedonya'da nikahlarını kıyan Çeşme'de de düğün yapan çiftin ödediği para ise bir hayli konuşulmuştu. Taze gelin Ebru Şahin ise nikah sonrası ilk iş sosyal medyadan soyadını güncelledi.
Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman geçtiğimiz günlerde ünlülerin de akın ettiği bir düğünle dünya evine girmişti. Hayranlarının birbirilerine çok yakıştırdğı çiftin Kapadokya tatillerinde evlenmeye karar vermişti.
İkili geçtiğimiz aylarda aile arasında düzenledikleri bir törenle nişanlanmıştı. Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve basketbolun yıldızı Cedi Osman geçtiğimiz gün Makedonya'da dünyaevine girmişti. Çift, nikahlarından yansıyan mutlu karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
İkilinin nikahı, Cedi Osman'ın doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde gerçekleşmişti. Göl üzerindeki nikaha çiftin yakın arkadaşları ve aileleri katılmıştı. Ünlü çift bu unutulmaz günü sevenleriyle paylaşmıştı.
27 yaşındaki Cedi ve 28 yaşındaki Şahin'in paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum gelmişti. İkili, 7 Temmuz'da Çeşme'de görkemli bir düğün yapmıştı. Temsili nikâhı Acun Ilıcalı kıydığı bu özel güne çok sayıda ünlü isim katılmıştı. Ebru Şahin'i gelinlikle ilk kez gördüğünü söyleyen Cedi Osman, "Çok güzel olmuş, bayıldım. Onu gördüğüm an bittim zaten" demişt.
Cedi Osman'ın düğün masrafları için toplam 8 milyon TL ödediği ortaya çıktı. Ebru Şahin'in 3 gelinliğinin toplamı ise 500 bin TL'ydi.
Ünlü çiftten Ebru Şahin'in, evlenir evlenmez ilk işi ise Instagram hesabındaki değişiklik oldu. Ebru Şahin, Instagram kullanıcı profiline eşi Cedi Osman'ın soyadını ekledi.