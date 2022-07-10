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Haberler Magazin Pınar Deniz gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırdı! Aşkları bu kareyle ortaya çıktı

Pınar Deniz gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırdı! Aşkları bu kareyle ortaya çıktı

Hadise ile uzun süreli birlikteliği sonrası adı Hande Erçel ile anılan Kaan Yıldırım'ın aşkı kısa sürmüştü. Yıldırım şimdilerde gönlünü Yargı dizisinin başarılı oyuncusu Pınar Deniz'e kaptırdı. İkilinin İzmir'de beraber tatilde olduğu o fotoğrafla ortaya çıktı.

10.07.2022, 09:46

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile ayrılığı sonrası gönlünü yine kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'a kaptırdı. İki popüler oyuncunun İzmir Urla'da tatil yaptığı ise sosyal medyadaki fotoğraf ile dikkatlerden kaçmadı.

Pınar Deniz gönlünü Kaan Yıldırım’a kaptırdı! Aşkları bu kareyle ortaya çıktı

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın yeni bir aşka yelken açtığı ve şimdilerde beraber Urla'da tatil yaptığı dedikodusu dün magazinin en çok konuşulan konusuydu.

Pınar Deniz gönlünü Kaan Yıldırım’a kaptırdı! Aşkları bu kareyle ortaya çıktı

Hadise ile aşkı köpeği Benek'in fotoğrafıyla sosyal medyada ifşa olan Yıldırım'ın Deniz ile beraberliğini ise gözlüğü ve taktığı bileklik ortaya çıkardı.

Pınar Deniz gönlünü Kaan Yıldırım’a kaptırdı! Aşkları bu kareyle ortaya çıktı

HANDE'Yİ ÇABUK UNUTTU
Güzel oyuncunun Urla'daki bir otelden paylaşılan fotoğraf karesinde yakışıklı oyuncunun hiç çıkarmadığı aksesuarlarının görünmesiyle "Yeni aşk" dedikoduları alevlendi. Pınar Deniz'in etiketlendiği bu karede Yıldırım'ın bilekliği ile güneş gözlüğü açıkça görülüyor.

Pınar Deniz gönlünü Kaan Yıldırım’a kaptırdı! Aşkları bu kareyle ortaya çıktı

Bu arada Hande Erçel'le beraberken adı bir diğer oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile anılan Kaan Yıldırım'ın şimdi de Pınar Deniz ile beraber olduğu iddiası "Güzelleri yıldırım çarpıyor" esprileri yaptırdı.

Pınar Deniz gönlünü Kaan Yıldırım’a kaptırdı! Aşkları bu kareyle ortaya çıktı

Hande Erçel, Yıldırım ile aşkını dedikodulara göre ihanet yüzünden noktaladı.

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