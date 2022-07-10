Pınar Deniz gönlünü Kaan Yıldırım’a kaptırdı! Aşkları bu kareyle ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile ayrılığı sonrası gönlünü yine kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'a kaptırdı. İki popüler oyuncunun İzmir Urla'da tatil yaptığı ise sosyal medyadaki fotoğraf ile dikkatlerden kaçmadı.