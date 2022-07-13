Hatice Şendil’in tatil pozları çok konuşulacak

Hatice Şendil eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile tatilde.
Ünlü oyuncu Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile birlikte tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan paylaşımda Hatice Şendil, stili ve fit haliyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.
Hatice Şendil eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile tatilde.
Güzel oyuncu, tatilden kareleri takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu adete plajı kendi podyumuna çevirdi.
O pozlara ünlü oyuncunun takipçileri kayıtsız kalamadı.
Hatice Şendil, adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Fit vücuduyla ve bikini tercihleri ile tüm bakışları üzerinde toplayan güzel oyuncunun bu pozları çok konuşulacağa benziyor.