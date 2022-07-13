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Haberler Magazin Hatice Şendil'in tatil pozları çok konuşulacak

Hatice Şendil'in tatil pozları çok konuşulacak

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile birlikte tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan paylaşımda Hatice Şendil, stili ve fit haliyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

13.07.2022, 12:19 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022, 12:19

Hatice Şendil eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile tatilde.

Hatice Şendil’in tatil pozları çok konuşulacak

Güzel oyuncu, tatilden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Hatice Şendil’in tatil pozları çok konuşulacak

Ünlü oyuncu adete plajı kendi podyumuna çevirdi.

Hatice Şendil’in tatil pozları çok konuşulacak

O pozlara ünlü oyuncunun takipçileri kayıtsız kalamadı.

Hatice Şendil’in tatil pozları çok konuşulacak

Hatice Şendil, adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hatice Şendil’in tatil pozları çok konuşulacak

Fit vücuduyla ve bikini tercihleri ile tüm bakışları üzerinde toplayan güzel oyuncunun bu pozları çok konuşulacağa benziyor.

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