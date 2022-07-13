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Hatice Şendil'in tatil pozları çok konuşulacak

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile birlikte tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan paylaşımda Hatice Şendil, stili ve fit haliyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.