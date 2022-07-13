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Haberler Magazin Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, eşiyle birlikte bayram tatiline çıktı. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile verdiği dudak duağa pozu sosyal medyadan paylaştı. O romantik poz adeta sosyal medyayı salladı.

13.07.2022, 16:35 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022, 16:36

59 yaşındaki ünlü sanatçı Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle 8'inci kez nikah masasına oturarak, 'evet' demişti.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı

Nisan ayında evlenerek dolu dizgin bir aşka yelken açan ikili, aile tanışmaları ve paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten'in 11 yaşındaki oğluyla bir araya geldiği fotoğrafları yayınlayan Seda Sayan 'Cici anne' yorumlarını alırken, bu kez de çiftin aşk pozları olay oldu.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı

Hollanda tatiline çıkan çiçeği burnunda çiftten gelen paylaşım sosyal medyayı salladı.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı

Seda Sayan'ın, 'Sevgilimmm' notuyla paylaştığı dudak dudağa pozlar, yorum yağmuruna tutuldu.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı

İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı...

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