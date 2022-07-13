Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı

59 yaşındaki ünlü sanatçı Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle 8'inci kez nikah masasına oturarak, 'evet' demişti.
Geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, eşiyle birlikte bayram tatiline çıktı. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile verdiği dudak duağa pozu sosyal medyadan paylaştı. O romantik poz adeta sosyal medyayı salladı.
59 yaşındaki ünlü sanatçı Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle 8'inci kez nikah masasına oturarak, 'evet' demişti.
Nisan ayında evlenerek dolu dizgin bir aşka yelken açan ikili, aile tanışmaları ve paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.
Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten'in 11 yaşındaki oğluyla bir araya geldiği fotoğrafları yayınlayan Seda Sayan 'Cici anne' yorumlarını alırken, bu kez de çiftin aşk pozları olay oldu.
Hollanda tatiline çıkan çiçeği burnunda çiftten gelen paylaşım sosyal medyayı salladı.
Seda Sayan'ın, 'Sevgilimmm' notuyla paylaştığı dudak dudağa pozlar, yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı...