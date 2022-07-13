Türkücü Ceylan’ın acı günü!

Geçtiğimiz yıllarda yeğeninin ve babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Ceylan Avcı bu kez abla acısıyla sarsıldı.
Açıklamaları ve değişimiyle sıkça gündeme gelen ünlü türkücü Ceylan, acısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Ceylan şimdi de ablası Nalan Avcı'nın vefatıyla sarsıldı.
Geçtiğimiz yıllarda yeğeninin ve babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Ceylan Avcı bu kez abla acısıyla sarsıldı.
Bir süredir kanser tedavisi gören Nalan Avcı vefat etti. Acı haberi ilk olarak şarkıcı Alişan duyurdu, ardından ise Ceylan Avcı'dan paylaşım geldi.
Instagram hesabından acı haberi duyuran şarkıcı, "Canımız, kıymetlimiz, ablamız... Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu.
Acımız çok büyük. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak, Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek" ifadelerini kullandı.
Kardeşini koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan ise yakın arkadaşı Ceylan'a destek oldu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alişan, "Allah sabırlar versin Ceylan'ım. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun inşallah.
Ceylan'ımın ablası Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.