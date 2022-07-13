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Haberler Magazin Türkücü Ceylan'ın acı günü!

Türkücü Ceylan'ın acı günü!

Açıklamaları ve değişimiyle sıkça gündeme gelen ünlü türkücü Ceylan, acısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Ceylan şimdi de ablası Nalan Avcı'nın vefatıyla sarsıldı.

13.07.2022, 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022, 10:05

Geçtiğimiz yıllarda yeğeninin ve babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Ceylan Avcı bu kez abla acısıyla sarsıldı.

Türkücü Ceylan’ın acı günü!

Bir süredir kanser tedavisi gören Nalan Avcı vefat etti. Acı haberi ilk olarak şarkıcı Alişan duyurdu, ardından ise Ceylan Avcı'dan paylaşım geldi.

Türkücü Ceylan’ın acı günü!

Instagram hesabından acı haberi duyuran şarkıcı, "Canımız, kıymetlimiz, ablamız... Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu.

Türkücü Ceylan’ın acı günü!

Acımız çok büyük. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak, Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek" ifadelerini kullandı.

Türkücü Ceylan’ın acı günü!

Kardeşini koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan ise yakın arkadaşı Ceylan'a destek oldu.

Türkücü Ceylan’ın acı günü!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alişan, "Allah sabırlar versin Ceylan'ım. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun inşallah.

Türkücü Ceylan’ın acı günü!

Ceylan'ımın ablası Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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