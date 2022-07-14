Aleyna Tilki: Evliliğe önyargılıyım!

Malum; Aleyna Tilki'nin bir süredir kalbi boş.
Paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen bir süredir de kalbi boş olan genç popçu Aleyna Tilki, evlilik ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.
Malum; Aleyna Tilki'nin bir süredir kalbi boş.
Genç şarkıcı, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:
'ÖZGÜRLÜĞÜMÜN KISITLANMASINA AYAR OLURUM'
"Birinin sürekli hayatıma ortak olması beni gerebilir.
Özgürlüğümün kısıtlanmaya çalışılmasına büyük ayar olurum.
Bu yüzden evliliğe önyargılıyım." Sonra ekledi:
"Ama kendi doğama inanılmaz derecede uygun olan bir ilişki yaşarsam, çocuk yapmak için evlenebilirim."