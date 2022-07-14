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Aleyna Tilki: Evliliğe önyargılıyım!

Paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen bir süredir de kalbi boş olan genç popçu Aleyna Tilki, evlilik ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

14.07.2022, 16:14 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022, 16:15

Malum; Aleyna Tilki'nin bir süredir kalbi boş.

Aleyna Tilki: Evliliğe önyargılıyım!

Genç şarkıcı, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Aleyna Tilki: Evliliğe önyargılıyım!

'ÖZGÜRLÜĞÜMÜN KISITLANMASINA AYAR OLURUM'

"Birinin sürekli hayatıma ortak olması beni gerebilir.

Aleyna Tilki: Evliliğe önyargılıyım!

Özgürlüğümün kısıtlanmaya çalışılmasına büyük ayar olurum.

Aleyna Tilki: Evliliğe önyargılıyım!

Bu yüzden evliliğe önyargılıyım." Sonra ekledi:

Aleyna Tilki: Evliliğe önyargılıyım!

"Ama kendi doğama inanılmaz derecede uygun olan bir ilişki yaşarsam, çocuk yapmak için evlenebilirim."

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