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Aleyna Tilki: Evliliğe önyargılıyım!

Paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen bir süredir de kalbi boş olan genç popçu Aleyna Tilki, evlilik ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.