"Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu."

ANNESİYLE TANIŞTI

Sonrasında Ortaköy'de bir restoranda yemek yerken görüntülenen sevgililere, iş insanının annesi de katılmıştı. Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, çok konuşulan ilişkisi hakkında, "Her şey gayet iyi. İlişkimiz de gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor" açıklamasını yapmıştı.