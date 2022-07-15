Alp Navruz sevgilisini kuaförden yolcu etti

Geçtiğimiz aylarda final yapan dizide başrol oynayan Alp Navruz (31) ile Ayça Ayşin Turan'ın (29) arkadaşlıkları aşka dönmüştü. İlk zamanlar aralarında bir şey olmadığını ısrarla dile getiren ikili, birkaç ay önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.
Dizi setinde başlayan mutlu birliktelikleri bir yıldır devam eden Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatildeydiler. Ardından İstanbul'a dönen çift Etiler'de bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Alp Navruz, yeni projesi için Asos'a gidecek olan Ayça Ayşin Turan'ı kuaförden uğurladı.
Geçtiğimiz aylarda final yapan dizide başrol oynayan Alp Navruz (31) ile Ayça Ayşin Turan'ın (29) arkadaşlıkları aşka dönmüştü. İlk zamanlar aralarında bir şey olmadığını ısrarla dile getiren ikili, birkaç ay önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.
"FARKLI BOYUTTA DENEMEYE BAŞLADIK"
Navruz, aşk yaşadıklarını; "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" sözleriyle açıklamıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çift, sonrasında kamera karşısına geçmişti. İkili, yeni fotoğraflarını Instagram hesaplarından kalp emojisi ile birlikte yayınlamış; Turan ile Navruz'un paylaşımları büyük ilgi görmüştü.
ÜNLÜ ÇİFT TATİLDE
Yaklaşık bir yıldır meslektaşı Alp Navruz ile birlikte olan ve mutlu bir ilişki yaşayan Ayça Ayşin Turan, önceki haftalarda Bodrum'da bir otelde görüntülenmişti. Ünlü çift, güneş kremlerini sürerek güneşlenmişti.
ŞAKALAŞTILAR
Alp Navruz, daha sonra denize girmek için otelin iskelesine doğru hareket etmişti. Sevgilisi Navruz ile denize girmek için yanına giden Ayça Ayşin Turan, iskelenin merdivenlerinden inerek kendini Bodrum'un serin sularına bırakmıştı. Alp Navruz, sevgilisi Ayça Ayşin Turan'a ayağıyla su atarak şakalaşmıştı.
DENİZDE ROMANTİK ANLAR
Denizde romantik anlar yaşayan ünlü çift birbirlerini öpücüklere boğmuştu. Turan bir ara sevgilisi Navruz'un sırtına doğru çıkarak yüzmüştü. Güzel oyuncudan önce denizden çıkan Alp Navruz, sevgilisini yüzerken izlemişti. Bol bol denizde kalan ve yüzen Ayça Ayşin Tura,n güzelliği ve fit vücudu ile herkesi kendine hayran bırakmıştı.
"ACELEMİZ VAR"
Milliyet'in haberine göre; Aşkları doludizgin devam eden çift, tatilin ardından Etiler'de yer alan bir kuaförden çıkarken objektiflere takıldı. Ekin Koç ile çekeceği 'Sen İnandır' filmi için Asos'a giden Ayça Ayşin Turan'ı, sevgilisi Alp Navruz kuaförden uğurladı.
Turan, "Birazcık acelemiz var. Yola çıkacağım" diyerek, konuşmak istemedi. Alp Navruz ise evlilik sorularını, "Bunları sonra konuşuruz olur mu?" diye yanıtladı.
Çiftin şort, ayakkabı ve tişört uyumu dikkatlerden kaçmadı.