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İrem Derici hayranlarını korkuttu

Konserleri ve renkli danslarıyla son zamanların çok konuşulan isimlerinden olan Derici, bayramda da boş durmadı. Yoğun konser programıyla birlikte oradan oraya koşan ve sevenlerine müzik ziyafeti çektiren Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.