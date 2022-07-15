İrem Derici hayranlarını korkuttu

Yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden İrem Derici'nin bünyesi zayıf düştü.
Konserleri ve renkli danslarıyla son zamanların çok konuşulan isimlerinden olan Derici, bayramda da boş durmadı. Yoğun konser programıyla birlikte oradan oraya koşan ve sevenlerine müzik ziyafeti çektiren Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.
Yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden İrem Derici'nin bünyesi zayıf düştü.
Yorgunluğu kaldıramayan Derici, önceki akşam Bodrum konseri sonrası hastaneye yattı.
Şarkıcı, fotoğraflarını sosyal medya hesabından, "Nasıl başladı, nasıl bitti..." notuyla paylaşmayı ihmal etmedi.
Bir süredir enfeksiyon tedavisi gören İrem Derici, konser maratonu nedeniyle tedavisini ihmal ettiğini de sözlerini ekledi.
Takipçileri, "Geçmiş olsun." mesajlarıyla Derici'ye destek oldu.
Öte yandan İrem Derici, birkaç gün önce sosyal medya hesabından kendisinin fotoğraflarını paylaşan bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtla gündeme gelmişti.
Derici, estetik yaptırmadan önceki haliyle, şimdiki görüntüsünü kıyaslayarak, "Paradan önce-paradan sonra..." yazan Twitter hesabına, "Kuşum maalesef ben hep zengindim. Doğru doktor diyelim..." cevabını vermişti.
Ünlü şarkıcının, üç burun ameliyatı, göğüs ve dişlerini yaptırdığı biliniyor.
Ünlü şarkıcı zaman zaman da botoks ve dolguya başvuruyor. Derici, "Tek estetiksiz yerim dudaklarım." açıklamasını yapmıştı.