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Haberler Magazin İrem Derici hayranlarını korkuttu

İrem Derici hayranlarını korkuttu

Konserleri ve renkli danslarıyla son zamanların çok konuşulan isimlerinden olan Derici, bayramda da boş durmadı. Yoğun konser programıyla birlikte oradan oraya koşan ve sevenlerine müzik ziyafeti çektiren Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.

15.07.2022, 11:35 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022, 11:36

Yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden İrem Derici'nin bünyesi zayıf düştü.

İrem Derici hayranlarını korkuttu

Yorgunluğu kaldıramayan Derici, önceki akşam Bodrum konseri sonrası hastaneye yattı.

İrem Derici hayranlarını korkuttu

Şarkıcı, fotoğraflarını sosyal medya hesabından, "Nasıl başladı, nasıl bitti..." notuyla paylaşmayı ihmal etmedi.

İrem Derici hayranlarını korkuttu

Bir süredir enfeksiyon tedavisi gören İrem Derici, konser maratonu nedeniyle tedavisini ihmal ettiğini de sözlerini ekledi.

İrem Derici hayranlarını korkuttu

Takipçileri, "Geçmiş olsun." mesajlarıyla Derici'ye destek oldu.

İrem Derici hayranlarını korkuttu

Öte yandan İrem Derici, birkaç gün önce sosyal medya hesabından kendisinin fotoğraflarını paylaşan bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtla gündeme gelmişti.

İrem Derici hayranlarını korkuttu

Derici, estetik yaptırmadan önceki haliyle, şimdiki görüntüsünü kıyaslayarak, "Paradan önce-paradan sonra..." yazan Twitter hesabına, "Kuşum maalesef ben hep zengindim. Doğru doktor diyelim..." cevabını vermişti.

İrem Derici hayranlarını korkuttu

Ünlü şarkıcının, üç burun ameliyatı, göğüs ve dişlerini yaptırdığı biliniyor.

İrem Derici hayranlarını korkuttu

Ünlü şarkıcı zaman zaman da botoks ve dolguya başvuruyor. Derici, "Tek estetiksiz yerim dudaklarım." açıklamasını yapmıştı.

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