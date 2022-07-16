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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden Londra açıklaması!

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 senesinde mutluluğa "Evet" yanıtını veren Bergüzar Korel, geçtiğimiz Kasım ayında da üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çift, bir süre sonra da Londra'ya taşınma kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Bergüzar Korel ve Halit Ergenç İzmir Alaçatı'da görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Londra açıklaması geldi.

16.07.2022, 14:21 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022, 14:21

Geçtiğimiz aylarda Londra'ya yerleştiklerine dair haberlerle gündeme gelen oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, tatil için geldikleri Alaçatı'da görüntülendi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden Londra açıklaması!

Bir mekanda akşam yemeği yiyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden Londra açıklaması!

Posta'nın haberine göre; "Londra'ya yerleştiniz mi?" sorusu üzerine çift, "Londra'da çocuklarla birlikte çok yoğun bir hayatımız var.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden Londra açıklaması!

Onları okula götürüyoruz, getiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden Londra açıklaması!

Bergüzar Korel ise, "Benim için oldukça yoğun geçiyor. Halit çok gidip, geliyor. Ben genelde çocukların başında kalıyorum ama çok sık gidip, geliyoruz.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden Londra açıklaması!

Türkiye'den arkadaşlarımız geliyor bize. Her şey güzel geçiyor. Oğlumuz müzikle çok ilgileniyor.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden Londra açıklaması!

Müziği çok seviyor. Onun için orada çok imkan var" ifadelerini kullandı.

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