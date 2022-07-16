Haberler Magazin Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden Londra açıklaması!

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 senesinde mutluluğa "Evet" yanıtını veren Bergüzar Korel, geçtiğimiz Kasım ayında da üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çift, bir süre sonra da Londra'ya taşınma kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Bergüzar Korel ve Halit Ergenç İzmir Alaçatı'da görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Londra açıklaması geldi.