Hülya Avşar bornozuyla sahneye çıktı

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesi şaşırttı. Konserlerine devam eden Avşar, sahneye bornozla çıktı.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Avşar kızı yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi de başardı. Sahneye bornozla çıkan Avşar, paylaşımına "Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum da" notunu düştü.
Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesi şaşırttı. Konserlerine devam eden Avşar, sahneye bornozla çıktı.
O kareleri Instagram hesabından yayınlayan Avşar, "Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum da" notunu düştü.
Hülya Avşar'ın paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Öte yandan Avşar, Alman-Türk ortak yapımı bir filmde anne rolünde. Kızını kimin canlandıracağı henüz belli değil.
"Genç birini arıyoruz" diyen Hülya Avşar, yeni nesil oyuncuların çok kaprisli olduğu iddialarına şu yorumu yaptı...
"Hiçbir fikrim yok. Bana denk gelseydi; izin vermezdim.
Sette saygısızlığa, kaprise tahammül göstermem." Hülya Avşar, yakında kamera karşısına geçecek.