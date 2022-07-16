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Hülya Avşar bornozuyla sahneye çıktı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Avşar kızı yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi de başardı. Sahneye bornozla çıkan Avşar, paylaşımına "Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum da" notunu düştü.