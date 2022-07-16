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Haberler Magazin Hülya Avşar bornozuyla sahneye çıktı

Hülya Avşar bornozuyla sahneye çıktı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Avşar kızı yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi de başardı. Sahneye bornozla çıkan Avşar, paylaşımına "Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum da" notunu düştü.

16.07.2022, 14:51 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022, 14:52

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesi şaşırttı. Konserlerine devam eden Avşar, sahneye bornozla çıktı.

Hülya Avşar bornozuyla sahneye çıktı

O kareleri Instagram hesabından yayınlayan Avşar, "Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum da" notunu düştü.

Hülya Avşar bornozuyla sahneye çıktı

Hülya Avşar'ın paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Hülya Avşar bornozuyla sahneye çıktı

Öte yandan Avşar, Alman-Türk ortak yapımı bir filmde anne rolünde. Kızını kimin canlandıracağı henüz belli değil.

Hülya Avşar bornozuyla sahneye çıktı

"Genç birini arıyoruz" diyen Hülya Avşar, yeni nesil oyuncuların çok kaprisli olduğu iddialarına şu yorumu yaptı...

Hülya Avşar bornozuyla sahneye çıktı

"Hiçbir fikrim yok. Bana denk gelseydi; izin vermezdim.

Hülya Avşar bornozuyla sahneye çıktı

Sette saygısızlığa, kaprise tahammül göstermem." Hülya Avşar, yakında kamera karşısına geçecek.

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