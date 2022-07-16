Nükhet Duru hayranlarını şaşkına uğrattı

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Nükhet Duru, önceki gün Bodrum'da bir mekanda sahneye çıktı.
Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, dün akşam Bodrum'da bir mekanda sahne aldı. Sevenlerini nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkaran sanatçı, normalde 2 saat sürmesi beklenen konserini hiçbir açıklama yapmadan 50 dakikada bitirdi. Duru'yu dinlemeye giden hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Türk müziğinin başarılı isimlerinden Nükhet Duru, önceki gün Bodrum'da bir mekanda sahneye çıktı.
Keyifli başlayan konserde efsane sanatçı "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum", "Beni Benimle Bırak", "Cambaz", "Anılar", "Sevda" gibi kült olmuş eserleriyle hayranlarını zamanda nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkardı.
Nükhet Duru, sahnede payetli göğüs dekolteli kıyafet tercih etti. Posta'nın haberine göre; Normalde 2 saat sürmesi beklenen konserinde Duru, herhangi bir açıklama yapmadan sahneden erken ayrılınca herkesi şaşkına uğrattı.
50 dakika konser veren ve sahneden indikten sonra telefonlarını kapatan Nükhet Duru'ya ve menajerine kimse ulaşamadı.
Bu tavrı karşısında sevenleri "Bayramda onu dinlemek için geldik ama bu yaptığını kendisine yakıştıramadık" diyerek ünlü sanatçıya tepki gösterdi.
Mekanın işletmecisi, izleyicileri sakinleştirirken duayen sanatçının bu tavrına bir anlam veremediğini söyledi.