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Haberler Magazin Nükhet Duru hayranlarını şaşkına uğrattı

Nükhet Duru hayranlarını şaşkına uğrattı

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, dün akşam Bodrum'da bir mekanda sahne aldı. Sevenlerini nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkaran sanatçı, normalde 2 saat sürmesi beklenen konserini hiçbir açıklama yapmadan 50 dakikada bitirdi. Duru'yu dinlemeye giden hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

16.07.2022, 15:54 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022, 15:54

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Nükhet Duru, önceki gün Bodrum'da bir mekanda sahneye çıktı.

Nükhet Duru hayranlarını şaşkına uğrattı

Keyifli başlayan konserde efsane sanatçı "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum", "Beni Benimle Bırak", "Cambaz", "Anılar", "Sevda" gibi kült olmuş eserleriyle hayranlarını zamanda nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkardı.

Nükhet Duru hayranlarını şaşkına uğrattı

Nükhet Duru, sahnede payetli göğüs dekolteli kıyafet tercih etti. Posta'nın haberine göre; Normalde 2 saat sürmesi beklenen konserinde Duru, herhangi bir açıklama yapmadan sahneden erken ayrılınca herkesi şaşkına uğrattı.

Nükhet Duru hayranlarını şaşkına uğrattı

50 dakika konser veren ve sahneden indikten sonra telefonlarını kapatan Nükhet Duru'ya ve menajerine kimse ulaşamadı.

Nükhet Duru hayranlarını şaşkına uğrattı

Bu tavrı karşısında sevenleri "Bayramda onu dinlemek için geldik ama bu yaptığını kendisine yakıştıramadık" diyerek ünlü sanatçıya tepki gösterdi.

Nükhet Duru hayranlarını şaşkına uğrattı

Mekanın işletmecisi, izleyicileri sakinleştirirken duayen sanatçının bu tavrına bir anlam veremediğini söyledi.

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