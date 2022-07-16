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Haberler Magazin Serkay Tütüncü'den eleştiri: Kafayı mı yediniz arkadaşlar?

Serkay Tütüncü'den eleştiri: Kafayı mı yediniz arkadaşlar?

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyura, daha sonrasında da birçok dizi ve projede rol alan Serkay Tütüncü, sosyal medya hesabından çokça tepki çekecek bir eleştiride bulundu. İşte Serkay Tütüncü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı o sözler...

16.07.2022, 17:13 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022, 17:15

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Serkay Tütüncü, bazı takipçilerinin hedefi oldu.

Serkay Tütüncü’den eleştiri: Kafayı mı yediniz arkadaşlar?

Twitter'dan paylaştığı mesajla dikkatleri üzerine çekti.

Serkay Tütüncü’den eleştiri: Kafayı mı yediniz arkadaşlar?

Serkay Tütüncü, "20 yaşındasınız, 40 derece havada 7 kilo makyajla geziyorsunuz.

Serkay Tütüncü’den eleştiri: Kafayı mı yediniz arkadaşlar?

Kafayı mı yediniz arkadaşlar?" sözleriyle olay oldu.

Serkay Tütüncü’den eleştiri: Kafayı mı yediniz arkadaşlar?

Yaptığı paylaşım sonrasında birçok Twitter kullanıcısının dikkatini çeken Serkay Tütüncü'ye bazı takipçileri tepki gösterirken bazıları ise hak verdi.

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