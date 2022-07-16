Haberler Magazin Serkay Tütüncü'den eleştiri: Kafayı mı yediniz arkadaşlar?

Serkay Tütüncü'den eleştiri: Kafayı mı yediniz arkadaşlar?

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyura, daha sonrasında da birçok dizi ve projede rol alan Serkay Tütüncü, sosyal medya hesabından çokça tepki çekecek bir eleştiride bulundu. İşte Serkay Tütüncü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı o sözler...