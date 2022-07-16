Serkay Tütüncü’den eleştiri: Kafayı mı yediniz arkadaşlar?

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Serkay Tütüncü, bazı takipçilerinin hedefi oldu.
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyura, daha sonrasında da birçok dizi ve projede rol alan Serkay Tütüncü, sosyal medya hesabından çokça tepki çekecek bir eleştiride bulundu. İşte Serkay Tütüncü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı o sözler...
Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Serkay Tütüncü, bazı takipçilerinin hedefi oldu.
Twitter'dan paylaştığı mesajla dikkatleri üzerine çekti.
Serkay Tütüncü, "20 yaşındasınız, 40 derece havada 7 kilo makyajla geziyorsunuz.
Kafayı mı yediniz arkadaşlar?" sözleriyle olay oldu.
Yaptığı paylaşım sonrasında birçok Twitter kullanıcısının dikkatini çeken Serkay Tütüncü'ye bazı takipçileri tepki gösterirken bazıları ise hak verdi.