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Şarkıcı Gülay şehri terk eden ünlüler kervanına katıldı

'Cesaretin Var mı Aşka?' şarkısıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Gülay, uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Rahim ve böbrek kanserini atlatan şarkıcı, şimdi ise radikal bir karar alarak şehri terkeden ünlüler kervanına katıldı.

19.07.2022, 14:42 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022, 14:45

Cesaretin Var mı Aşkaşarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Gülay, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Şarkıcı Gülay şehri terk eden ünlüler kervanına katıldı

'Cesaretin Var Mı Aşka?', 'İstanbul Ağlıyor', 'Mucize' ve 'Aşk' gibi sevilen şarkıların sahibi olan Gülay iki kez kanserle mücadelesini kazanmıştı.

Şarkıcı Gülay şehri terk eden ünlüler kervanına katıldı

Bir dönem de çoklu organ yetmezliği tedavisi de gören Gülay Sezer, son olarak rahim kanserine yakalanmıştı.

Şarkıcı Gülay şehri terk eden ünlüler kervanına katıldı

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan ünlü şarkıcı İstanbul'u terk etmeye karar verdi. Gülay, İstanbul'u terk edip Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti.

Şarkıcı Gülay şehri terk eden ünlüler kervanına katıldı

Köyceğiz'de tarım ile ilgilenmeyi de düşünen Gülay, toprağa tohum ekimi yapıp sağlığı açısından organik sebzelerle beslenmeyi ön planda tutacak.

Şarkıcı Gülay şehri terk eden ünlüler kervanına katıldı

Üç kez kanseri yenen şarkıcı Gülay Sezer, geçtiğimiz aylarda vasiyetini açıklamıştı.

Şarkıcı Gülay şehri terk eden ünlüler kervanına katıldı

Gülay, bir mezar istemediğini ve vücudunun bir devlet üniversitesine bağışlanmasını istediğini dile getirmişti.

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