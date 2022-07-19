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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı

Şeyma Subaşı'nın giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı

Paylaşımları ve çalkantılı aşk hayatıyla oldukça dikkat çeken sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde neon elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ünlü ismin giydiği o elbisenin fiyatı ortaya çıktı.

19.07.2022, 12:38 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022, 12:39

Şeyma Subaşı şu sıralar Bodrum'da keyif yapıyor.

Şeyma Subaşı’nın giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı

Tatilinden paylaşımlar yapan ünlü fenomen giydiği elbisenin fiyatıyla dudak uçuklattı.

Şeyma Subaşı’nın giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı

Tam 35 bin TL olan elbisesiyle pozlar veren Subaşı sosyal medyada yine adından söz ettirdi.

Şeyma Subaşı’nın giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine özel hayatıyla gündeme geldi. Şeyma Subaşı'nın Meedo ile barıştığı öğrenildi.

Şeyma Subaşı’nın giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı

Ama ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi.

Şeyma Subaşı’nın giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı

İKİ KEZ AYRILIP BARIŞTILAR!

Fenomen isim, Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip, Türkiye'ye dönmüştü. Subaşı, bir aylık ayrılığın ardından yeniden Mısırlı sevgilisinin yanına Miami'ye dönmüştü.

Şeyma Subaşı’nın giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı

Şeyma, geçtiğimiz ekim ayında Meedo'dan bir kez daha ayrılmış, İstanbul'a getirdiği ve "Nişanlım" diye bahsettiği sevgilisiyle yer aldıkları tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmıştı.

Şeyma Subaşı’nın giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü çift, 2021'in sonlarında ilişkilerine yeni bir şans vermişti. Yeniden Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı eve taşınan Şeyma Subaşı, Instagram'da sildiği kareleri yeniden yüklemişti.

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