  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Bugün ilk kez konser verecek! Merve Boluğur'un bilet ücreti dudak uçuklattı

Bugün ilk kez konser verecek! Merve Boluğur'un bilet ücreti dudak uçuklattı

Oyunculuğu bıraktığını ve şarkı söylemek istediğini açıklayan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin sahnesinde kendi şarkısını seslendirmişti. Boluğur'un o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada dalga konusu olmuştu. Boluğur bugün ilk kez konser vereceğini duyurdu. Ünlü oyuncunun konserine gitmek isteyen hayranları bilet fiyatları karşısında şoke oldu.

21.07.2022, 14:06 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022, 14:51

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra mutluluğu bir türlü yakalamayan Merve Boluğur oyunculuğu bırakmıştı.

Bugün ilk kez konser verecek! Merve Boluğur’un bilet ücreti dudak uçuklattı

Kendi youtube kanalına içerik üreten Boluğur, şu sıralar şarkıcılığa soyundu.

Bugün ilk kez konser verecek! Merve Boluğur’un bilet ücreti dudak uçuklattı

Bolğur geçtiğimiz günlerde, Yıldız Tilbe'nin sahnesinde kendi şarkısını seslendirmişti.

Bugün ilk kez konser verecek! Merve Boluğur’un bilet ücreti dudak uçuklattı

Boluğur, sesiyle sosyal medyanın diline düşmüştü.

Bugün ilk kez konser verecek! Merve Boluğur’un bilet ücreti dudak uçuklattı

Şşştt şarkısıyla adını duyuran 33 yaşındaki güzel isim, bugün ilk konserini verecek.

Bugün ilk kez konser verecek! Merve Boluğur’un bilet ücreti dudak uçuklattı

Boluğur'un konserini izlemeye gelecek hayranları bilet fiyatlarını öğrenince şoke oldu.

Bugün ilk kez konser verecek! Merve Boluğur’un bilet ücreti dudak uçuklattı

Merve Boluğur'un sahne ücreti ağızları açık bıraktı.

Bugün ilk kez konser verecek! Merve Boluğur’un bilet ücreti dudak uçuklattı

Boluğur'un konser bileti fiyatı 2500 lira...

Bugün ilk kez konser verecek! Merve Boluğur’un bilet ücreti dudak uçuklattı

Sesiyle dalga konusu olan Boluğur'un bilet fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA