Bugün ilk kez konser verecek! Merve Boluğur’un bilet ücreti dudak uçuklattı

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra mutluluğu bir türlü yakalamayan Merve Boluğur oyunculuğu bırakmıştı.
Oyunculuğu bıraktığını ve şarkı söylemek istediğini açıklayan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin sahnesinde kendi şarkısını seslendirmişti. Boluğur'un o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada dalga konusu olmuştu. Boluğur bugün ilk kez konser vereceğini duyurdu. Ünlü oyuncunun konserine gitmek isteyen hayranları bilet fiyatları karşısında şoke oldu.
Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra mutluluğu bir türlü yakalamayan Merve Boluğur oyunculuğu bırakmıştı.
Kendi youtube kanalına içerik üreten Boluğur, şu sıralar şarkıcılığa soyundu.
Bolğur geçtiğimiz günlerde, Yıldız Tilbe'nin sahnesinde kendi şarkısını seslendirmişti.
Boluğur, sesiyle sosyal medyanın diline düşmüştü.
Şşştt şarkısıyla adını duyuran 33 yaşındaki güzel isim, bugün ilk konserini verecek.
Boluğur'un konserini izlemeye gelecek hayranları bilet fiyatlarını öğrenince şoke oldu.
Merve Boluğur'un sahne ücreti ağızları açık bıraktı.
Boluğur'un konser bileti fiyatı 2500 lira...
Sesiyle dalga konusu olan Boluğur'un bilet fiyatı sosyal medyada gündem oldu.