Haberler Magazin Bugün ilk kez konser verecek! Merve Boluğur'un bilet ücreti dudak uçuklattı

Bugün ilk kez konser verecek! Merve Boluğur'un bilet ücreti dudak uçuklattı

Oyunculuğu bıraktığını ve şarkı söylemek istediğini açıklayan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin sahnesinde kendi şarkısını seslendirmişti. Boluğur'un o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada dalga konusu olmuştu. Boluğur bugün ilk kez konser vereceğini duyurdu. Ünlü oyuncunun konserine gitmek isteyen hayranları bilet fiyatları karşısında şoke oldu.