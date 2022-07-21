Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu sorusuna yanıt!

"TAM AĞLAYAMADIM"

Ece Erken, ardından başka bir sosyal medya kullanıcısının "Şafak Bey'in yokluğunun, ona olan özleminin üstesinden nasıl geliyorsun?" sorusuna ise "Daha 7 ay oldu... Tabii ki zorlanıyorum ama çevresi acımı tam yaşatmadı!