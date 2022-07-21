  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu sorusuna yanıt!

Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu sorusuna yanıt!

Geçtiğimiz aylarda ünlü sunucu Ece Erken'in eşi, 42 yaşındaki avukat ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucunda kaybetmişti. Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken, sosyal medya hesabından takipçileriyle dertleşti.

21.07.2022, 15:21 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022, 15:22

Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Erken, önceki gün takipçileriyle dertleşti.

Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu sorusuna yanıt!

"İYİYİM"

Sosyal medyadan soru-cevap gerçekleştiren ünlü isim, "Bir iyiyim, bir kötü... Yaşamaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu sorusuna yanıt!

"ONLARA DA YAR OLMAZ"

Erken, "Keşke kocanın alın terini, o hak etmeyen ailesine vermeseydin." yorumunda bulunan bir takipçisine "Dünya malı dünyada kalacak.

Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu sorusuna yanıt!

Onlara da yar olmaz merak etmeyin." sözleriyle karşılık verdi.

Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu sorusuna yanıt!

"TAM AĞLAYAMADIM"

Ece Erken, ardından başka bir sosyal medya kullanıcısının "Şafak Bey'in yokluğunun, ona olan özleminin üstesinden nasıl geliyorsun?" sorusuna ise "Daha 7 ay oldu... Tabii ki zorlanıyorum ama çevresi acımı tam yaşatmadı!

Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu sorusuna yanıt!

Onlarla mücadele etmekten kafamı koyup tam ağlayamadım bile!" yanıtını verdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA