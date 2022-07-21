Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu sorusuna yanıt!

Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Erken, önceki gün takipçileriyle dertleşti.
Geçtiğimiz aylarda ünlü sunucu Ece Erken'in eşi, 42 yaşındaki avukat ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucunda kaybetmişti. Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken, sosyal medya hesabından takipçileriyle dertleşti.
Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Erken, önceki gün takipçileriyle dertleşti.
"İYİYİM"
Sosyal medyadan soru-cevap gerçekleştiren ünlü isim, "Bir iyiyim, bir kötü... Yaşamaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.
"ONLARA DA YAR OLMAZ"
Erken, "Keşke kocanın alın terini, o hak etmeyen ailesine vermeseydin." yorumunda bulunan bir takipçisine "Dünya malı dünyada kalacak.
Onlara da yar olmaz merak etmeyin." sözleriyle karşılık verdi.
"TAM AĞLAYAMADIM"
Ece Erken, ardından başka bir sosyal medya kullanıcısının "Şafak Bey'in yokluğunun, ona olan özleminin üstesinden nasıl geliyorsun?" sorusuna ise "Daha 7 ay oldu... Tabii ki zorlanıyorum ama çevresi acımı tam yaşatmadı!
Onlarla mücadele etmekten kafamı koyup tam ağlayamadım bile!" yanıtını verdi.