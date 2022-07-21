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Haberler Magazin Mahkemeden usta sanatçı İbrahim Tatlıses'e kötü haber

Mahkemeden usta sanatçı İbrahim Tatlıses'e kötü haber

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı babasının akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasıyla vasi tayin edilmesi için dava açtı. Mahkeme ise ünlü sanatçının mallarına şerh koydurmuştu. Verilen karar sonrası karşı dava açan İbrahim Tatlıses'e mahkemeden kötü haber geldi.

21.07.2022, 14:21 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022, 14:22

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında gerilim bitmek bilmiyor.

Mahkemeden usta sanatçı İbrahim Tatlıses’e kötü haber

İbrahim Tatlıses eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Tatlıses eski karısının büyü yaptığını ve ilişkisinin bu sebeple bittiğini iddia etmişti.

Mahkemeden usta sanatçı İbrahim Tatlıses’e kötü haber

Ünlü türkücü aynı zamanda büyük oğlunun ihanetine uğradığını söyleyerek "Vurulduğumda kasayı boşalttı" iddiasında da bulunmuştu.

Mahkemeden usta sanatçı İbrahim Tatlıses’e kötü haber

Babasının açıklamalarının ardından 'Akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim artmıştır' diyen Ahmet Tatlıses, soluğu mahkemede alarak, babası İbrahim Tatlıses'e vasi atanmasını talep etmişti.

Mahkemeden usta sanatçı İbrahim Tatlıses’e kötü haber

Ahmet Tatlıses'in şikayeti üzerine mahkeme babası İbrahim Tatlıses'in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar verdi.

Mahkemeden usta sanatçı İbrahim Tatlıses’e kötü haber

Şimdi ise Ahmet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses arasında yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkemeden usta sanatçı İbrahim Tatlıses’e kötü haber

İbrahim Tatlıses, bu davanın ardından mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu.

Mahkemeden usta sanatçı İbrahim Tatlıses’e kötü haber

Posta'nın haberine göre; Mahkeme, taraflar arasındaki olayların Magazin basınına yansıyan ve maddi çekişmelerden kaynaklı olaylar olduğu gerekçesiyle korunma talebini reddetti.

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