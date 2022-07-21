Mahkemeden usta sanatçı İbrahim Tatlıses’e kötü haber

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında gerilim bitmek bilmiyor.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı babasının akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasıyla vasi tayin edilmesi için dava açtı. Mahkeme ise ünlü sanatçının mallarına şerh koydurmuştu. Verilen karar sonrası karşı dava açan İbrahim Tatlıses'e mahkemeden kötü haber geldi.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında gerilim bitmek bilmiyor.
İbrahim Tatlıses eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Tatlıses eski karısının büyü yaptığını ve ilişkisinin bu sebeple bittiğini iddia etmişti.
Ünlü türkücü aynı zamanda büyük oğlunun ihanetine uğradığını söyleyerek "Vurulduğumda kasayı boşalttı" iddiasında da bulunmuştu.
Babasının açıklamalarının ardından 'Akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim artmıştır' diyen Ahmet Tatlıses, soluğu mahkemede alarak, babası İbrahim Tatlıses'e vasi atanmasını talep etmişti.
Ahmet Tatlıses'in şikayeti üzerine mahkeme babası İbrahim Tatlıses'in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar verdi.
Şimdi ise Ahmet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses arasında yeni bir gelişme yaşandı.
İbrahim Tatlıses, bu davanın ardından mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu.
Posta'nın haberine göre; Mahkeme, taraflar arasındaki olayların Magazin basınına yansıyan ve maddi çekişmelerden kaynaklı olaylar olduğu gerekçesiyle korunma talebini reddetti.