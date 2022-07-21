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Mahkemeden usta sanatçı İbrahim Tatlıses'e kötü haber

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı babasının akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasıyla vasi tayin edilmesi için dava açtı. Mahkeme ise ünlü sanatçının mallarına şerh koydurmuştu. Verilen karar sonrası karşı dava açan İbrahim Tatlıses'e mahkemeden kötü haber geldi.