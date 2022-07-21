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Usta sanatçı Türkan Şoray konuşmakta güçlük çekti

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkan Şoray, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şoförünün yardımıyla aracına binen Türkan Şoray'ın konuşmakta güçlük çektiği görüldü. Şoray, basın mensuplarına el sallamakla yetindi.

21.07.2022, 09:42 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022, 09:43

Türkan Şoray önceki gün Nişantaşı'ndaki diş doktoru çıkışı objektiflere yansıdı.

Usta sanatçı Türkan Şoray konuşmakta güçlük çekti

Yaklaşık bir yıldır diş tedavisi yaptıran Şoray, çıkışta objektiflerine yansıdığı basın mensuplarından soru sorulmaması için ricada bulundu.

Usta sanatçı Türkan Şoray konuşmakta güçlük çekti

Posta'nın haberine göre; Diş doktorunun dişini çektiğini, ağzı uyuştuğu için konuşmakta güçlük çektiğini ifade eden usta isim "Bugün mazur görün."

Usta sanatçı Türkan Şoray konuşmakta güçlük çekti

"Diş tedavim devam ediyor, ağzım şiş bu vaziyette konuşamayacağım. Sizi seviyorum" demekle yetindi.

Usta sanatçı Türkan Şoray konuşmakta güçlük çekti

Şoförünün yardımıyla özel aracının arka koltuğuna oturan Şoray ardından basın mensuplarına el sallayarak poz verdi.

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