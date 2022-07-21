Usta sanatçı Türkan Şoray konuşmakta güçlük çekti

Türkan Şoray önceki gün Nişantaşı'ndaki diş doktoru çıkışı objektiflere yansıdı.
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkan Şoray, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şoförünün yardımıyla aracına binen Türkan Şoray'ın konuşmakta güçlük çektiği görüldü. Şoray, basın mensuplarına el sallamakla yetindi.
Türkan Şoray önceki gün Nişantaşı'ndaki diş doktoru çıkışı objektiflere yansıdı.
Yaklaşık bir yıldır diş tedavisi yaptıran Şoray, çıkışta objektiflerine yansıdığı basın mensuplarından soru sorulmaması için ricada bulundu.
Posta'nın haberine göre; Diş doktorunun dişini çektiğini, ağzı uyuştuğu için konuşmakta güçlük çektiğini ifade eden usta isim "Bugün mazur görün."
"Diş tedavim devam ediyor, ağzım şiş bu vaziyette konuşamayacağım. Sizi seviyorum" demekle yetindi.
Şoförünün yardımıyla özel aracının arka koltuğuna oturan Şoray ardından basın mensuplarına el sallayarak poz verdi.